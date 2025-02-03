Адреса отключений воды в Одессе

Одесситы снова без воды — адреса отключений
В связи с проведением ремонтных работ Инфоксводоканал планирует ограничить подачу в части Одессы. Вернуть людям воду обещают до 19:00 по всему городу.
Об этом сообщает Инфоксводоканал.
Отключение в Киевском районе
В киевском районе ремонтные работы проводились еще с утра. В настоящее время они подходят к концу, но нужно время, чтобы наполнить систему. Вода в дома одесситов по следующим адресам поступит в ближайшее время.
- Академика Королева - все дома;
- просп. Князя Ярослава Мудрого - все дома;
- ул. Семьи Глодан - все дома;
- ул. Левитана - все дома;
- ул. Костанди - все дома.
Отключения в Хаджибейском районе
В Хаджибейском районе сейчас нет воды по следующим адресам:
- ул. 7-А Степная — все дома;
- ул. Святослава Рихтера — все дома;
- ул. Платанова — все дома.
- Варненская 7а — все дома.
В Инфоксводоканале планируют завершить все работы до 19:00. Узнать актуальную информацию об отключениях в городе можно на официальном сайте оператора системы распределения.
Адреса бюветов
Напомним, сейчас в городе работают 13 бюветов по следующим адресам:
- сквер Мечникова,
- сквер Михайловский,
- пр. Небесной Сотни, 14,
- ул. Дальницкая, 25,
- ул. М. Говорова,
- ул. Просвещения, 1-Д,
- ул. Гераниева,
- ул. Крымская,
- Прохоровский сквер,
- ул. И. Рабина,
- пр. Гагарина, 33,
- Глушко, 1,
- ул. Инглези.
Напомним, недавно мы писали о том сколько одесситы будут платить за коммуналку в 2025 году. А также о подорожании абонплаты за воду.
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