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Одесситы снова без воды — адреса отключений

3 февраля 2025 15:25
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Адреса отключений воды в Одессе
Вода льется в стакан. Фото иллюстративное: Укрхиманализ
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В связи с проведением ремонтных работ Инфоксводоканал планирует ограничить подачу в части Одессы. Вернуть людям воду обещают до 19:00 по всему городу.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Отключение в Киевском районе

В киевском районе ремонтные работы проводились еще с утра. В настоящее время они подходят к концу, но нужно время, чтобы наполнить систему. Вода в дома одесситов по следующим адресам поступит в ближайшее время.

  • Академика Королева - все дома;
  • просп. Князя Ярослава Мудрого - все дома;
  • ул. Семьи Глодан - все дома;
  • ул. Левитана - все дома;
  • ул. Костанди - все дома.

Отключения в Хаджибейском районе

В Хаджибейском районе сейчас нет воды по следующим адресам:

  • ул. 7-А Степная — все дома;
  • ул. Святослава Рихтера — все дома;
  • ул. Платанова — все дома.
  • Варненская 7а — все дома.
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Адреса ремонтных работ. Фото: скриншот

В Инфоксводоканале планируют завершить все работы до 19:00. Узнать актуальную информацию об отключениях в городе можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Адреса бюветов

Напомним, сейчас в городе работают 13 бюветов по следующим адресам:

  • сквер Мечникова,
  • сквер Михайловский,
  • пр. Небесной Сотни, 14,
  • ул. Дальницкая, 25,
  • ул. М. Говорова,
  • ул. Просвещения, 1-Д,
  • ул. Гераниева,
  • ул. Крымская,
  • Прохоровский сквер,
  • ул. И. Рабина,
  • пр. Гагарина, 33,
  • Глушко, 1,
  • ул. Инглези.

Напомним, недавно мы писали о том сколько одесситы будут платить за коммуналку в 2025 году. А также о подорожании абонплаты за воду.

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