Адреса отключений воды в Одессе

Вода льется в стакан. Фото иллюстративное: Укрхиманализ

В связи с проведением ремонтных работ Инфоксводоканал планирует ограничить подачу в части Одессы. Вернуть людям воду обещают до 19:00 по всему городу.

Об этом сообщает Инфоксводоканал.

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Отключение в Киевском районе

В киевском районе ремонтные работы проводились еще с утра. В настоящее время они подходят к концу, но нужно время, чтобы наполнить систему. Вода в дома одесситов по следующим адресам поступит в ближайшее время.

Академика Королева - все дома;

просп. Князя Ярослава Мудрого - все дома;

ул. Семьи Глодан - все дома;

ул. Левитана - все дома;

ул. Костанди - все дома.

Отключения в Хаджибейском районе

В Хаджибейском районе сейчас нет воды по следующим адресам:

ул. 7-А Степная — все дома;

ул. Святослава Рихтера — все дома;

ул. Платанова — все дома.

Варненская 7а — все дома.

Адреса ремонтных работ. Фото: скриншот

В Инфоксводоканале планируют завершить все работы до 19:00. Узнать актуальную информацию об отключениях в городе можно на официальном сайте оператора системы распределения.

Адреса бюветов

Напомним, сейчас в городе работают 13 бюветов по следующим адресам:

сквер Мечникова,

сквер Михайловский,

пр. Небесной Сотни, 14,

ул. Дальницкая, 25,

ул. М. Говорова,

ул. Просвещения, 1-Д,

ул. Гераниева,

ул. Крымская,

Прохоровский сквер,

ул. И. Рабина,

пр. Гагарина, 33,

Глушко, 1,

ул. Инглези.

Напомним, недавно мы писали о том сколько одесситы будут платить за коммуналку в 2025 году. А также о подорожании абонплаты за воду.