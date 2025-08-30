Відключення води в Одесі 30 серпня 2025 — адреси

Одесити знову без води — де сьогодні відключення
Сьогодні, 30 серпня, в Одесі проводять планові й аварійні ремонти на водомережах. Через це кілька районів залишилися без водопостачання. Комунальники обіцяють відновити подачу протягом дня, але жителям радять заздалегідь зробити запаси.
Про це у суботу, 30 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".
Де немає води в Одесі
Без води залишилися такі адреси:
- вул. Зоряна
- вул. Вишнева та прилеглі провулки
- вул. Луцька
- вул. Раздольна
- вул. Перемоги
- вул. Пісочна
- вул. Яблучна
- вул. Рельєфна
- вул. Дем’янова
- вул. Профспілкова, 28-34
- просп. Шевченка, 15
- вул. Академіка Корольова, 80-94,
- вул. Євгена Чикаленка, 64, 66
Телефон для довідок (цілодобово)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Де набрати води в Одесі
Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:
Київський район:
- Фонтанська дорога, 16;
- Адміральський проспект, 31;
- Дача Ковалевського, 150;
- проспект Небесної Сотні, 14.
Приморський район:
- Старобазарний сквер, 3;
- проспект Гагаріна, 33;
- Академічна, 11;
- Ольгіївська, 37;
- Старопортофранківська, 105;
- Академічна, 2;
- Академічна, 30.
Хаджибейський район:
- Космонавтів, 15;
- Михайлівська площа, 19;
- Іцхака Рабіна, 1;
- Дальницька, 25;
- Інглезі, 1.
Пересипський район:
- Кримська, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.
Нагадаємо, на пляжі в Крижанівці екологи провели експертизу рідини та виявили значне перевищення токсичних речовин та нестачу кисню у її складі. Також ми писали, що за прогнозами експертів, вартість кубометра води у 2026 році може зрости з нинішніх близько 30 грн до 150 грн, а в деяких містах — навіть до 200 грн.
