Відключення води в Одесі 30 серпня 2025 — адреси

В Одесі відключили воду. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Сьогодні, 30 серпня, в Одесі проводять планові й аварійні ремонти на водомережах. Через це кілька районів залишилися без водопостачання. Комунальники обіцяють відновити подачу протягом дня, але жителям радять заздалегідь зробити запаси.

Про це у суботу, 30 серпня, повідомляє пресслужба "Інфоксводоканалу".

Реклама

Читайте також:

Адреси відключення води. Фото: скриншот "Інфоксводоканал"

Де немає води в Одесі

Без води залишилися такі адреси:

вул. Зоряна

вул. Вишнева та прилеглі провулки

вул. Луцька

вул. Раздольна

вул. Перемоги

вул. Пісочна

вул. Яблучна

вул. Рельєфна

вул. Дем’янова

вул. Профспілкова, 28-34

просп. Шевченка, 15

вул. Академіка Корольова, 80-94,

вул. Євгена Чикаленка, 64, 66

Телефон для довідок (цілодобово)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Де набрати води в Одесі

Наразі у місті функціонує 18 бюветів. Розташовані вони за такими адресами:



Київський район: ​

Фонтанська дорога, 16; ​

Адміральський проспект, 31;

​Дача Ковалевського, 150; ​

проспект Небесної Сотні, 14.

Приморський район: ​

Старобазарний сквер, 3;

проспект Гагаріна, 33;

​Академічна, 11; ​

Ольгіївська, 37;

​Старопортофранківська, 105; ​

Академічна, 2; ​

Академічна, 30.

Хаджибейський район:

​Космонавтів, 15;

​Михайлівська площа, 19;

​Іцхака Рабіна, 1; ​

Дальницька, 25;

​Інглезі, 1.

Пересипський район: ​

Кримська, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Працюють бюветні комплекси з 08:00 до 18:00 і до 20:00 щодня.

Нагадаємо, на пляжі в Крижанівці екологи провели експертизу рідини та виявили значне перевищення токсичних речовин та нестачу кисню у її складі. Також ми писали, що за прогнозами експертів, вартість кубометра води у 2026 році може зрости з нинішніх близько 30 грн до 150 грн, а в деяких містах — навіть до 200 грн.