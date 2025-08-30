Видео
Главная Одесса Одесситы снова без воды — где сегодня отключения

Одесситы снова без воды — где сегодня отключения

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 12:12
Отключение воды в Одессе 30 августа 2025 года - адреса
В Одессе отключили воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 августа, в Одессе проводят плановые и аварийные ремонты на водосетях. Из-за этого несколько районов остались без водоснабжения. Коммунальщики обещают возобновить подачу в течение дня, но жителям советуют заранее сделать запасы.

Об этом в субботу, 30 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Одесити знову без води — де сьогодні відключення - фото 1
Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

  • ул. Звездная
  • Вишневая и прилегающие переулки
  • ул. Луцкая
  • ул. Раздольная
  • ул. Победы
  • ул. Песочная
  • ул. Яблочная
  • ул. Рельефная
  • ул. Демьянова
  • ул. Профсоюзная, 28-34
  • просп. Шевченко, 15
  • ул. Академика Королева, 80-94,
  • ул. Евгения Чикаленко, 64, 66

Телефон для справок (круглосуточно)

  • 0-800-307-505;
  • 048-705-55-05;
  • 068-905-55-05;
  • 066-905-55-05;
  • 093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:

Киевский район.

  • Фонтанская дорога, 16.
  • Адмиральский проспект, 31;
  • Дача Ковалевского, 150.
  • проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

  • Старобазарный сквер, 3;
  • проспект Гагарина, 33;
  • Академическая, 11.
  • Ольгиевская, 37;
  • Старопортофранковская, 105.
  • Академическая, 2.
  • Академическая, 30.

Хаджибейский район:

  • Космонавтов, 15;
  • Михайловская площадь, 19;
  • Ицхака Рабина, 1.
  • Дальницкая, 25;
  • Инглези, 1.

Пересипский район.

  • Крымская, 71;
  • Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, на пляже в Крыжановке экологи провели экспертизу воды и обнаружили значительное превышение токсичных веществ и недостаток кислорода в ее составе. Также мы писали, что по прогнозам экспертов, стоимость кубометра воды в 2026 году может вырасти с нынешних около 30 грн до 150 грн, а в некоторых городах — даже до 200 грн.

Одесса ремонт Одесская область вода Новости Одессы отсутствие воды
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
