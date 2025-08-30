Отключение воды в Одессе 30 августа 2025 года - адреса

Одесситы снова без воды — где сегодня отключения
Сегодня, 30 августа, в Одессе проводят плановые и аварийные ремонты на водосетях. Из-за этого несколько районов остались без водоснабжения. Коммунальщики обещают возобновить подачу в течение дня, но жителям советуют заранее сделать запасы.
Об этом в субботу, 30 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".
Где нет воды в Одессе
Без воды остались такие адреса:
- ул. Звездная
- Вишневая и прилегающие переулки
- ул. Луцкая
- ул. Раздольная
- ул. Победы
- ул. Песочная
- ул. Яблочная
- ул. Рельефная
- ул. Демьянова
- ул. Профсоюзная, 28-34
- просп. Шевченко, 15
- ул. Академика Королева, 80-94,
- ул. Евгения Чикаленко, 64, 66
Телефон для справок (круглосуточно)
- 0-800-307-505;
- 048-705-55-05;
- 068-905-55-05;
- 066-905-55-05;
- 093-17-00-155.
Где набрать воды в Одессе
Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:
Киевский район.
- Фонтанская дорога, 16.
- Адмиральский проспект, 31;
- Дача Ковалевского, 150.
- проспект Небесной Сотни, 14.
Приморский район.
- Старобазарный сквер, 3;
- проспект Гагарина, 33;
- Академическая, 11.
- Ольгиевская, 37;
- Старопортофранковская, 105.
- Академическая, 2.
- Академическая, 30.
Хаджибейский район:
- Космонавтов, 15;
- Михайловская площадь, 19;
- Ицхака Рабина, 1.
- Дальницкая, 25;
- Инглези, 1.
Пересипский район.
- Крымская, 71;
- Курорт Куяльник, 4.
Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.
Напомним, на пляже в Крыжановке экологи провели экспертизу воды и обнаружили значительное превышение токсичных веществ и недостаток кислорода в ее составе. Также мы писали, что по прогнозам экспертов, стоимость кубометра воды в 2026 году может вырасти с нынешних около 30 грн до 150 грн, а в некоторых городах — даже до 200 грн.
