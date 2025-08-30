Отключение воды в Одессе 30 августа 2025 года - адреса

В Одессе отключили воду. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Сегодня, 30 августа, в Одессе проводят плановые и аварийные ремонты на водосетях. Из-за этого несколько районов остались без водоснабжения. Коммунальщики обещают возобновить подачу в течение дня, но жителям советуют заранее сделать запасы.

Об этом в субботу, 30 августа, сообщает пресс-служба "Инфоксводоканала".

Адреса отключения воды. Фото: скриншот "Инфоксводоканал"

Где нет воды в Одессе

Без воды остались такие адреса:

ул. Звездная

Вишневая и прилегающие переулки

ул. Луцкая

ул. Раздольная

ул. Победы

ул. Песочная

ул. Яблочная

ул. Рельефная

ул. Демьянова

ул. Профсоюзная, 28-34

просп. Шевченко, 15

ул. Академика Королева, 80-94,

ул. Евгения Чикаленко, 64, 66

Телефон для справок (круглосуточно)

0-800-307-505;

048-705-55-05;

068-905-55-05;

066-905-55-05;

093-17-00-155.

Где набрать воды в Одессе

Сейчас в городе функционирует 18 бюветов. Расположены они по следующим адресам:



Киевский район.

Фонтанская дорога, 16.

Адмиральский проспект, 31;

Дача Ковалевского, 150.

проспект Небесной Сотни, 14.

Приморский район.

Старобазарный сквер, 3;

проспект Гагарина, 33;

Академическая, 11.

Ольгиевская, 37;

Старопортофранковская, 105.

Академическая, 2.

Академическая, 30.

Хаджибейский район:

Космонавтов, 15;

Михайловская площадь, 19;

Ицхака Рабина, 1.

Дальницкая, 25;

Инглези, 1.

Пересипский район.

Крымская, 71;

Курорт Куяльник, 4.

Работают бюветные комплексы с 08:00 до 18:00 и до 20:00 ежедневно.

Напомним, на пляже в Крыжановке экологи провели экспертизу воды и обнаружили значительное превышение токсичных веществ и недостаток кислорода в ее составе. Также мы писали, что по прогнозам экспертов, стоимость кубометра воды в 2026 году может вырасти с нынешних около 30 грн до 150 грн, а в некоторых городах — даже до 200 грн.