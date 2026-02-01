Нові правила перетину кордону з Молдовою для водіїв з України

Прикордонниця перевіряє документи. Фото ілюстративне: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На молдовському кордоні посилили перевірки для українських водіїв. Без підтвердження технічного стану автомобіля прикордонники можуть відмовити у в’їзді, навіть якщо всі інші документи в порядку.

Які документи тепер обов’язкові на кордоні з Молдовою — розказують Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Нові вимоги для подорожей до Молдови

Для поїздки до Молдови українцям тепер обов’язково потрібна довідка про технічний стан автомобіля. Її видають лише після проходження техогляду на сертифікованій станції. Там перевіряють гальмівну систему, фари, вихлопи та загальний стан авто. Без цього документа машину можуть розвернути прямо на кордоні.

Що потрібно мати при собі

Окрім техогляду, для безперешкодного перетину молдовського кордону потрібні такі документи:

чинний біометричний або закордонний паспорт;

водійське посвідчення (краще — міжнародного зразка);

техпаспорт на автомобіль;

"Зелена карта" — міжнародна страховка;

віньєтка — підтвердження сплати дорожнього збору Молдови.

Якщо з вами подорожує дитина — необхідно мати її паспорт або свідоцтво про народження, а у випадку поїздки лише з одним із батьків — ще й нотаріально завірену згоду на виїзд.

Що заборонено ввозити до Молдови

Молдовські прикордонники нагадують про суворі правила ввезення речей. Під забороною — зброя, наркотики, рецептурні ліки без призначення лікаря, м’ясо, молочні продукти, мед і саджанці без документів. За порушення передбачена конфіскація товару та штраф.

Нагадаємо, без якого папірця одеситів не пустять у Румунію. Також ми писали, скільки доведеться платити українцям за в'їзд до Польщі.