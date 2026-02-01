Видео
Україна
Видео

Одесситов не пускают в Молдову из-за этого документа — требования

Одесситов не пускают в Молдову из-за этого документа — требования

Ua ru
Дата публикации 1 февраля 2026 19:48
Новые правила пересечения границы с Молдовой для водителей из Украины
Пограничница проверяет документы. Фото иллюстративное: Serviciul Vamal al Republicii Moldova

На молдавской границе ужесточили проверки для украинских водителей. Без подтверждения технического состояния автомобиля пограничники могут отказать во въезде, даже если все остальные документы в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Читайте также:

Новые требования для путешествий в Молдову

Для поездки в Молдову украинцам теперь обязательно нужна справка о техническом состоянии автомобиля. Ее выдают только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции. Там проверяют тормозную систему, фары, выхлопы и общее состояние авто. Без этого документа машину могут развернуть прямо на границе.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

  • действующий биометрический или заграничный паспорт;
  • водительское удостоверение (лучше — международного образца);
  • техпаспорт на автомобиль;
  • "Зеленая карта" - международная страховка;
  • виньетка - подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом - оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

Напомним, без какой бумажки одесситов не пустят в Румынию. Также мы писали, сколько придется платить украинцам за въезд в Польшу.

Одесса Молдова Одесская область Новости Одессы техосмотр выезд за границу
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
