Новые правила пересечения границы с Молдовой для водителей из Украины

На молдавской границе ужесточили проверки для украинских водителей. Без подтверждения технического состояния автомобиля пограничники могут отказать во въезде, даже если все остальные документы в порядке.

Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.

Новые требования для путешествий в Молдову

Для поездки в Молдову украинцам теперь обязательно нужна справка о техническом состоянии автомобиля. Ее выдают только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции. Там проверяют тормозную систему, фары, выхлопы и общее состояние авто. Без этого документа машину могут развернуть прямо на границе.

Что нужно иметь при себе

Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:

действующий биометрический или заграничный паспорт;

водительское удостоверение (лучше — международного образца);

техпаспорт на автомобиль;

"Зеленая карта" - международная страховка;

виньетка - подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.

Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.

Что запрещено ввозить в Молдову

Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом - оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.

