Новые правила пересечения границы с Молдовой для водителей из Украины

Одесситов не пускают в Молдову из-за этого документа — требования
На молдавской границе ужесточили проверки для украинских водителей. Без подтверждения технического состояния автомобиля пограничники могут отказать во въезде, даже если все остальные документы в порядке.
Какие документы теперь обязательны на границе с Молдовой — рассказывают Новини.LIVE.
Новые требования для путешествий в Молдову
Для поездки в Молдову украинцам теперь обязательно нужна справка о техническом состоянии автомобиля. Ее выдают только после прохождения техосмотра на сертифицированной станции. Там проверяют тормозную систему, фары, выхлопы и общее состояние авто. Без этого документа машину могут развернуть прямо на границе.
Что нужно иметь при себе
Кроме техосмотра, для беспрепятственного пересечения молдавской границы нужны такие документы:
- действующий биометрический или заграничный паспорт;
- водительское удостоверение (лучше — международного образца);
- техпаспорт на автомобиль;
- "Зеленая карта" - международная страховка;
- виньетка - подтверждение уплаты дорожного сбора Молдовы.
Если с вами путешествует ребенок — необходимо иметь его паспорт или свидетельство о рождении, а в случае поездки только с одним из родителей — еще и нотариально заверенное согласие на выезд.
Что запрещено ввозить в Молдову
Молдавские пограничники напоминают о строгих правилах ввоза вещей. Под запретом - оружие, наркотики, рецептурные лекарства без назначения врача, мясо, молочные продукты, мед и саженцы без документов. За нарушение предусмотрена конфискация товара и штраф.
Напомним, без какой бумажки одесситов не пустят в Румынию. Также мы писали, сколько придется платить украинцам за въезд в Польшу.
Читайте Новини.LIVE!