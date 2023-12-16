Одеситів закликають обережно ставитися до придбання новорічних ялинок

Ялинкові базари. Фото: Новини.LIVE

Напередодні новорічних свят поліцейські застерігають одеситів щодо ризику придбання ялинок без документів. Також правоохоронці закликають продавців хвойних дерев не порушувати правила використання лісового фонду та торгівлі.

Про це повідомили на сайті ГУНП в Одеській області.

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Придбання ялинки

Покупцям рекомендують перевіряти ялинки на наявність чипів чи етикеток та уникати покупок у неофіційних місцях. Порушення може призвести до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Як перевірити ялинку на наявність документів

Щоб перевірити легальність покупки, громадяни можуть скористатися онлайн-сервісом за посиланням. У випадку виявлення незаконного продажу просять повідомляти поліцію за номером "102".

Покарання за незаконну порубку дерев

Згідно зі статтею 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, незаконна вирубка дерев передбачає покарання у вигляді штрафних санкцій та навіть кримінальної відповідальності.

За незаконну порубку, пошкодження та знищення лісових культур і молодняку у 2023 році стягують такі штрафи:

для громадян — від 510 до 1,02 тис. гривень;

для посадовців — від 2,55 тис. до 5,1 тис. гривень.

У полезахисних лісових смугах відповідно до ст. 65 КУпАП штрафи такі:

для громадян — від 510 до 765 гривень;

для посадовців — від 1,02 тис. до 1,53 тис. гривень.

Окрім того, самовільна порубка хвойних насаджень, яка завдала шкоди лісу, залежно від діаметра стовбура дерева обійдеться в:

до 10 сантиметрів — 758,7 тис. гривень;

10,1 — 18 сантиметрів — 3,43 тис. гривень.

За протиправну порубку дерев в межах населених пунктів за ст. 153 КУпАП суми штрафів такі:

для громадян — до 510 гривень;

для посадових осіб — до 850 гривень.

Сума збитків, яку необхідно відшкодувати за кожне самовільно зрубане хвойне насадження залежно від діаметра дерева в межах населених пунктів, така:

до 6 сантиметрів — 800 гривень;

від 6,1 — 10 сантиметрів — 1,15 тис. гривень;

від 10,1 до 14 сантиметрів — 1,5 тис. гривень.

Ялинкові базари в Одесі

Нагадаємо, цього року хоч і з невеликою затримкою, але на вулицях міста все ж таки з'являються ялинкові базари. Традиційно одеситам пропонуються сосни, ялинки, ялиці, які привезені як із заходу України, так і з Одеської області. Є також товар і з Європи, наприклад, ялиці з Данії.