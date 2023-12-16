Одесситов призывают осторожно относиться к приобретению новогодних елок

Елочные базары. Фото: Новини.LIVE

В преддверии новогодних праздников полицейские предостерегают одесситов по поводу риска приобретения елок без документов. Также правоохранители призывают продавцов хвойных деревьев не нарушать правила использования лесного фонда и торговли.

Об этом сообщили на сайте ГУНП в Одесской области.

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Приобретение елки

Покупателям рекомендуют проверять елки на наличие чипов или этикеток и избегать покупок в неофициальных местах. Нарушение может привести к административной или уголовной ответственности.

Как проверить елку на наличие документов

Чтобы проверить законность покупки, граждане могут воспользоваться онлайн-сервисом по ссылке. В случае обнаружения незаконных продаж просят сообщать полицию по номеру "102".

Наказание за незаконную вырубку деревьев

Согласно статье 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, незаконная вырубка деревьев предусматривает наказание в виде штрафных санкций и даже уголовной ответственности.

За незаконную вырубку, повреждение и уничтожение лесных культур и молодняка в 2023 году взимают следующие штрафы:

для граждан — от 510 до 1,02 тыс. гривен;

для должностных лиц — от 2,55 тыс. до 5,1 тыс. гривен.

В полезащитных лесных полосах согласно ст. 65 КУоАП штрафы следующие:

для граждан — от 510 до 765 гривен;

для должностных лиц — от 1,02 тыс. до 1,53 тыс. гривен.

Кроме того, самовольная вырубка хвойных насаждений, нанесшая вред лесу, в зависимости от диаметра ствола дерева обойдется в:

до 10 сантиметров — 758,7 тыс. гривен;

10,1 - 18 сантиметров — 3,43 тыс. гривен.

За противоправную вырубку деревьев в пределах населенных пунктов по ст. 153 КУоАП суммы штрафов таковы:

для граждан — до 510 гривен;

для должностных лиц — до 850 гривен.

Сумма ущерба, которую необходимо возместить за каждое самовольно срубленное хвойное насаждение в зависимости от диаметра дерева в пределах населенных пунктов, такова:

до 6 сантиметров — 800 гривен;

от 6,1 - 10 сантиметров — 1,15 тыс. гривен;

от 10,1 до 14 сантиметров — 1,5 тыс. гривен.

Елочные базары в Одессе

Напомним, в этом году хоть и с небольшой задержкой, но на улицах города все же появляются елочные базары. Традиционно одесситам предлагаются сосны, елки, пихты, привезенные как с запада Украины, так и из Одесской области. Есть также товар и из Европы, например, пихты из Дании.