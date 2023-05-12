Одеситів запрошують на безплатне тестування на ВІЛ: коли та де зробити тест

Тестування на ВІЛ. Фото: Одеська міська рада

З 15 по 19 травня 2023 року в Одесі відбудеться низка заходів, присвячених Європейському тижню тестування на ВІЛ. Щодня протягом тижня, з понеділка по п’ятницю, медичними працівниками закладів охорони здоров’я міста буде проводитися безплатне анонімне тестування на ВІЛ для всіх охочих.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Адреси закладів, де буде проводитися безоплатне анонімне тестування на ВІЛ в Одесі:

1. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" ОМР, провулок Обсерваторний, 8; каб № 4 з 9.00 до 16.00;

вул. Сегедська, 16, каб. № 3 з 9.00 до 16.00;

вул. М.Говорова, 26, каб. № 8 з 9.00 до 16.00;

вул. Пастера, 56, каб. № 42 з 9.00 до 16.00;

вул. Базарна, 77, каб. № 1 з 9.00 до 16.00.

2. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" ОМР, Фонтанська дорога, 30/32, у холі закладу з 8.00 до 20.00.

3. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" ОМР, вул. Левітана, 62, І-й поверх, каб. № 7 з 11.00 до 15.00;

вул. Ак. Філатова, 7а, ІІ поверх, каб. № 9 з 11.00 до 15.00.

4. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5" ОМР, вул. Семена Палія, 83, корп. 1, каб. № 10 з 10.00 до 15.00;

вул. Академіка Заболотного, 59-А, каб. № 11 з 10.00 до 15.00.

5. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16" ОМР, вул. Івана та Юрія Лип, 1, каб. № 9 з 10.00 до 17.00;

вул. Академіка Гаркавого, 2, каб. № 105 з 10.00 до 17.00;

вул. Юхима Фесенка,11, каб. № 212 з 10.00 до 17.00.

6. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18" ОМР, вул. Героїв оборони Одеси, 52, каб. № 14 з 8.00 до 16.00;

вул. Лузанівська, 67, каб. № 1 з 8.00 до 13.00;

вул. Семена Палія, 88, каб. № 5 з 8.00 до 16.00;

вул. Отамана Чепіги, 54, каб. № 205 з 8.00 до 16.00;

вул. Академіка Воробйова, 5, каб. № 19 з 8.00 до 16.00;

вул. Торгова, 29/31, каб. №424 з 8.00 до 16.00.

7. КНП "Консультативно-діагностичний Центр №6" ОМР, вул. М. Говорова, 26 а, каб. № 103 з 8.00 до 13.00.

8. КНП "Консультативно-діагностичний Центр №20" ОМР, вул. Левітана,62, 3-й поверх, каб. №345 з 8.00 до 14.00.

9. КНП "Консультативно-діагностичний Центр №29" ОМР, вул. Ак. Заболотного, 32а, каб. №25 з 9.00 до 18.00;

вул. Паустовського, 21а, каб. №№ 2,3,4,5 з 9.00 до 18.00.

10. КНП "Центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом" ОМР, вул. Мечникова, 132/7, каб. № 18 з 9.00 до 15.30;

вул. Отамана Головатого, 30, 1-й поверх каб. № 1 з 9.00 до 15.30;

вул. Ак. Воробйова, 5А, поліклінічне відділення КНП "МКЛ №11" ОМР, 3-й поверх, каб. № 33 з 9.00 до 15.30;

пр-т Добровольського, 100, КНП "КДЦ № 29"ОМР, 1-й поверх, каб. №10 з 9.00 до 15.30;

вул. Левітана, 62, КНП "КДЦ №20"ОМР, 1-й поверх, каб. №102 з 9.00 до 15.30.

Нагадаємо, в Одесі в рамках відзначення Всесвітнього дня меланоми була організована акція, яка залучила понад 2500 місцевих мешканців. Захід передбачав безплатний профілактичний огляд шкіри та консультації від сімейних лікарів та дерматологів.