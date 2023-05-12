Одеситів запрошують на безплатне тестування на ВІЛ: коли та де зробити тест
З 15 по 19 травня 2023 року в Одесі відбудеться низка заходів, присвячених Європейському тижню тестування на ВІЛ. Щодня протягом тижня, з понеділка по п’ятницю, медичними працівниками закладів охорони здоров’я міста буде проводитися безплатне анонімне тестування на ВІЛ для всіх охочих.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Адреси закладів, де буде проводитися безоплатне анонімне тестування на ВІЛ в Одесі:
1. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" ОМР, провулок Обсерваторний, 8; каб № 4 з 9.00 до 16.00;
вул. Сегедська, 16, каб. № 3 з 9.00 до 16.00;
вул. М.Говорова, 26, каб. № 8 з 9.00 до 16.00;
вул. Пастера, 56, каб. № 42 з 9.00 до 16.00;
вул. Базарна, 77, каб. № 1 з 9.00 до 16.00.
2. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3" ОМР, Фонтанська дорога, 30/32, у холі закладу з 8.00 до 20.00.
3. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 4" ОМР, вул. Левітана, 62, І-й поверх, каб. № 7 з 11.00 до 15.00;
вул. Ак. Філатова, 7а, ІІ поверх, каб. № 9 з 11.00 до 15.00.
4. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 5" ОМР, вул. Семена Палія, 83, корп. 1, каб. № 10 з 10.00 до 15.00;
вул. Академіка Заболотного, 59-А, каб. № 11 з 10.00 до 15.00.
5. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 16" ОМР, вул. Івана та Юрія Лип, 1, каб. № 9 з 10.00 до 17.00;
вул. Академіка Гаркавого, 2, каб. № 105 з 10.00 до 17.00;
вул. Юхима Фесенка,11, каб. № 212 з 10.00 до 17.00.
6. КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 18" ОМР, вул. Героїв оборони Одеси, 52, каб. № 14 з 8.00 до 16.00;
вул. Лузанівська, 67, каб. № 1 з 8.00 до 13.00;
вул. Семена Палія, 88, каб. № 5 з 8.00 до 16.00;
вул. Отамана Чепіги, 54, каб. № 205 з 8.00 до 16.00;
вул. Академіка Воробйова, 5, каб. № 19 з 8.00 до 16.00;
вул. Торгова, 29/31, каб. №424 з 8.00 до 16.00.
7. КНП "Консультативно-діагностичний Центр №6" ОМР, вул. М. Говорова, 26 а, каб. № 103 з 8.00 до 13.00.
8. КНП "Консультативно-діагностичний Центр №20" ОМР, вул. Левітана,62, 3-й поверх, каб. №345 з 8.00 до 14.00.
9. КНП "Консультативно-діагностичний Центр №29" ОМР, вул. Ак. Заболотного, 32а, каб. №25 з 9.00 до 18.00;
вул. Паустовського, 21а, каб. №№ 2,3,4,5 з 9.00 до 18.00.
10. КНП "Центр профілактики та боротьби з ВІЛ-інфекцією/СНІДом" ОМР, вул. Мечникова, 132/7, каб. № 18 з 9.00 до 15.30;
вул. Отамана Головатого, 30, 1-й поверх каб. № 1 з 9.00 до 15.30;
вул. Ак. Воробйова, 5А, поліклінічне відділення КНП "МКЛ №11" ОМР, 3-й поверх, каб. № 33 з 9.00 до 15.30;
пр-т Добровольського, 100, КНП "КДЦ № 29"ОМР, 1-й поверх, каб. №10 з 9.00 до 15.30;
вул. Левітана, 62, КНП "КДЦ №20"ОМР, 1-й поверх, каб. №102 з 9.00 до 15.30.
Нагадаємо, в Одесі в рамках відзначення Всесвітнього дня меланоми була організована акція, яка залучила понад 2500 місцевих мешканців. Захід передбачав безплатний профілактичний огляд шкіри та консультації від сімейних лікарів та дерматологів.