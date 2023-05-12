Одесситов приглашают на бесплатное тестирование на ВИЧ: когда и где сделать тест

Тестирование на ВИЧ. Фото: Одесский городской совет

С 15 по 19 мая 2023 года в Одессе состоится ряд мероприятий, посвященных Европейской неделе тестирования на ВИЧ. Ежедневно в течение недели, с понедельника по пятницу, медицинскими работниками учреждений здравоохранения города будет проводиться бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ для всех желающих.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Адреса заведений, где будет проводиться бесплатное анонимное тестирование на ВИЧ в Одессе:

1. КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №2" ОМР, переулок Обсерваторный, 8; чтобы №4 с 9.00 до 16.00;

ул. Сегедская, 16, каб. №3 с 9.00 до 16.00;

ул. М.Говорова, 26, каб. №8 с 9.00 до 16.00;

ул. Пастера, 56, каб. №42 с 9.00 до 16.00;

ул. Базарно, 77, каб. №1 с 9.00 до 16.00.

2. КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №3" ОМР, Фонтанская дорога, 30/32, в холле заведения с 8.00 до 20.00.

3. КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №4" ОМР, ул. Левитана, 62, I-й этаж, каб. №7 с 11.00 до 15.00;

ул. Ак. Филатова, 7а, ІІ этаж, каб. №9 с 11.00 до 15.00.

4. КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №5" ОМР, ул. Семена Палия, 83, корп. 1, чтобы. №10 с 10.00 до 15.00;

ул. Академика Заболотного, 59-А, каб. №11 с 10.00 до 15.00.

5. КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №16" ОМР, ул. Ивана и Юрия Лип, 1, каб. №9 с 10.00 до 17.00;

ул. Академика Горького, 2, каб. №105 с 10.00 до 17.00;

ул. Ефима Фесенко,11, каб. №212 с 10.00 до 17.00.

6. КНП "Центр первичной медико-санитарной помощи №18" ОМР, ул. Героев обороны Одессы, 52, каб. №14 с 8.00 до 16.00;

ул. Лузановская, 67, каб. №1 с 8.00 до 13.00;

ул. Семена Палия, 88, каб. №5 с 8.00 до 16.00;

ул. Атамана Чепиги, 54, каб. №205 с 8.00 до 16.00;

ул. Академика Воробьева, 5, каб. №19 с 8.00 до 16.00;

ул. Торговая, 29/31, каб. №424 с 8.00 до 16.00.

7. КНП "Консультативно диагностический Центр №6" ОМР, ул. М. Говорова, 26 а, каб. №103 с 8.00 до 13.00.

8. КНП "Консультативно диагностический Центр №20" ОМР, ул. Левитана,62, 3-й этаж, каб. №345 с 8.00 до 14.00.

9. КНП "Консультативно диагностический Центр №29" ОМР, ул. Ак. Заболотного, 32а, каб. №25 с 9.00 до 18.00;

ул. Паустовского, 21а, каб. №№ 2,3,4,5 с 9.00 до 18.00.

10. КНП "Центр профилактики и борьбы с ВИЧ-инфекцией/СПИДом" ОМР, ул. Мечникова, 132/7, каб. №18 с 9.00 до 15.30;

ул. Атамана Головатого, 30, 1-й этаж каб. №1 с 9.00 до 15.30;

ул. Ак. Воробьева, 5А, поликлиническое отделение КНП "МКБ №11" ОМР, 3-й этаж, каб. №33 с 9.00 до 15.30;

пр-т Добровольского, 100, КНП "КДЦ №29"ОМР, 1-й этаж, каб. №10 с 9.00 до 15.30;

ул. Левитана, 62, КНП "КДЦ №20"ОМР, 1-й этаж, каб. №102 с 9.00 до 15.30.

Напомним, в Одессе в рамках празднования Всемирного дня меланомы была организована акция, привлекшая более 2500 местных жителей. Мероприятие предусматривало бесплатный профилактический осмотр кожи и консультации от семейных врачей и дерматологов.