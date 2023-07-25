Одеситів запрошують на безплатні уроки української мови

Люди на курсі з української мови. Фото: Єдині / facebook

Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 16-й курс з опанування української мови. Старт нового курсу — 7 серпня. Тривалість курсу 28 днів.

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Кожен учасник курсу отримує:

щоденні завдання та навчальні матеріали;

поради психолога під час переходу;

розмовні клуби — очні та онлайн;

аудіо-, відеозаписи до уроків;

тести;

добірки корисних джерел для поглиблення знань про граматику та лексику української мови;

онлайн-ігри з вивчення української;

навчальні класи онлайн;

Friendly-чати підтримки.

Як зареєструватись на курс

Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Реєстрація та детальна інформація про курс — за посиланням.

Нагадаємо, кількість звернень щодо порушення так званого "мовного закону" в Україні зростає з кожним роком. За період з 1 січня 2021 року по 12 червня 2023 року було зареєстровано 8228 звернень громадян, що свідчить про активізацію громадської уваги до цієї проблеми. Київ є лідером за кількістю звернень, також в антитопі — Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина.