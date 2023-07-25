Одеситів запрошують на безплатні уроки української мови
Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 16-й курс з опанування української мови. Старт нового курсу — 7 серпня. Тривалість курсу 28 днів.
Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.
Кожен учасник курсу отримує:
- щоденні завдання та навчальні матеріали;
- поради психолога під час переходу;
- розмовні клуби — очні та онлайн;
- аудіо-, відеозаписи до уроків;
- тести;
- добірки корисних джерел для поглиблення знань про граматику та лексику української мови;
- онлайн-ігри з вивчення української;
- навчальні класи онлайн;
- Friendly-чати підтримки.
Як зареєструватись на курс
Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Реєстрація та детальна інформація про курс — за посиланням.
Нагадаємо, кількість звернень щодо порушення так званого "мовного закону" в Україні зростає з кожним роком. За період з 1 січня 2021 року по 12 червня 2023 року було зареєстровано 8228 звернень громадян, що свідчить про активізацію громадської уваги до цієї проблеми. Київ є лідером за кількістю звернень, також в антитопі — Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина.