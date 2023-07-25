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Одеситів запрошують на безплатні уроки української мови

25 липня 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одеситів запрошують на безплатні уроки української мови
Люди на курсі з української мови. Фото: Єдині / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Всеукраїнський проєкт "Єдині" відкриває реєстрацію учасників на 16-й курс з опанування української мови. Старт нового курсу — 7 серпня. Тривалість курсу 28 днів. 

Про це повідомляє пресслужба Одеської міської ради.

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Кожен учасник курсу отримує: 

  • щоденні завдання та навчальні матеріали;
  • поради психолога під час переходу;
  • розмовні клуби — очні та онлайн;
  • аудіо-, відеозаписи до уроків;
  • тести;
  • добірки корисних джерел для поглиблення знань про граматику та лексику української мови;
  • онлайн-ігри з вивчення української;
  • навчальні класи онлайн;
  • Friendly-чати підтримки.

Як зареєструватись на курс

Навчатись можна абсолютно безплатно, долучитися може кожен охочий з будь-якої точки світу. Реєстрація та детальна інформація про курс — за посиланням.

Нагадаємо, кількість звернень щодо порушення так званого "мовного закону" в Україні зростає з кожним роком. За період з 1 січня 2021 року по 12 червня 2023 року було зареєстровано 8228 звернень громадян, що свідчить про активізацію громадської уваги до цієї проблеми. Київ є лідером за кількістю звернень, також в антитопі — Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина.

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