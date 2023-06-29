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Одещина серед лідерів за зверненнями щодо мовних порушень

29 червня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одещина серед лідерів за зверненнями щодо мовних порушень
Дівчина із плакатом. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Кількість звернень щодо порушення так званого "мовного закону" в Україні зростає з кожним роком. За період з 1 січня 2021 року по 12 червня 2023 року було зареєстровано 8228 звернень громадян, що свідчить про активізацію громадської уваги до даної проблеми. Київ є лідером за кількістю звернень, також в антитопі — Одещина, Харківщина, Дніпропетровщина.

Про це повідомляє Опендатабот.

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Найчастіші порушення мовного закону

За січень-травень 2023 року було зареєстровано 1650 звернень, що на 5% більше, ніж за відповідний період 2021 року, та у 1,8 раза більше порівняно з січнем-травнем 2022 року.

Згідно з аналізом, майже третина усіх звернень стосується відсутності української версії сайту, а на другому місці знаходиться обслуговування російською мовою. Якщо у 2021 році частка таких звернень становила 24%, то у 2023 році вона скоротилась до 17%. З іншого боку, частка скарг на рекламу з порушеннями зросла з 11% у 2021 році до 14% цього року.

Найчастіші порушення мовного закону. Фото: Опендатабот

В яких регіонах більше "мовних скандалів"

Значна більшість усіх скарг, а саме 73%, цьогоріч надійшла з чотирьох регіонів: Київ, Харківщина, Одещина та Дніпропетровщина. Зокрема, Київ займає перше місце, отримавши 37% від загальної кількості звернень. У регіоні Одещини також спостерігається значний приріст звернень, зареєстровано на 52% більше скарг, ніж за повний 2021 рік.

Карта порушень мовного закону. Фото: Опендатабот.
Карта порушень мовного закону. Фото: Опендатабот

Мовні скандали в Одесі

Нагадаємо, в Одесі бариста пройшов пришвидшений курс вивчення української мови. Якщо тільки вчора працівник кафе казав, що "Адесса русскоязычный город", то вже сьогодні він щебече солов’їною. 

Також ми писали, що в Одесі стався мовний конфлікт між затриманим та правоохоронцем. В головному управління розпочали службове розслідування.

Також у скандалі на Дерибасівській, коли дівчата танцювали під пісню російського гурту "Рукі ввєрх", з’явилися нові подробиці. Одна з учасниць попросила вибачення українською мовою та заявила, що не знала, кого можна слухати, а кого ні.

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