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Одесчина среди лидеров за обращениями по поводу языковых нарушений

29 июня 2023 15:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесчина среди лидеров за обращениями по поводу языковых нарушений
Девушка с плакат. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Количество обращений по поводу нарушения так называемого "языкового закона" в Украине растет с каждым годом. За период с 1 января 2021 по 12 июня 2023 было зарегистрировано 8228 обращений граждан, что свидетельствует об активизации общественного внимания к данной проблеме. Киев является лидером по количеству обращений, также в анти топе — Одесчина, Харьковщина, Днепропетровщина.

Об этом сообщает Опендатабот.

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Частые нарушения языкового закона

За январь-май 2023 было зарегистрировано 1650 обращений, что на 5% больше, чем за соответствующий период 2021 года, и в 1,8 раза больше по сравнению с январем-маем 2022 года.

Согласно анализу почти треть всех обращений касается отсутствия украинской версии сайта, а на втором месте находится обслуживание на русском языке. Если в 2021 году доля таких обращений составила 24%, то в 2023 году она сократилась до 17%. С другой стороны, доля жалоб на рекламу с нарушениями выросла с 11% в 2021 году до 14% в текущем году.

Частые нарушения языкового закона. Фото: Опендатабот

В каких регионах больше "языковых скандалов"

Большинство всех жалоб, а именно 73%, в этом году поступило из четырех регионов: Киев, Харьковщина, Одесчина и Днепропетровщина. В частности, Киев занимает первое место, получив 37% общего количества обращений. В Одесской области также наблюдается значительный прирост обращений, зарегистрировано на 52% больше жалоб, чем за полный 2021 год.

Карта нарушений речевого закона. Фото: Опендатабот.
Карта нарушений речевого закона. Фото: Опендатабот

Языковые скандалы в Одессе

Напомним, в Одессе бариста прошел ускоренный курс изучения украинского языка. Если только вчера работник кафе говорил, что "Адесса русскоязычный город", то уже сегодня он щебечет соловьиной.

Также мы писали, что в Одессе произошел конфликт между задержанным и правоохранителем. В главном управлении начали служебное расследование.

Также в скандале на Дерибасовской, когда девушки танцевали под песню российской группы "Руки вверх", появились новые подробности. Одна из участниц попросила прощения на украинском языке и заявила, что не знала, кого можно слушать, а кого нет.

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