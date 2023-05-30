Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Мовний скандал в Одесі: бариста за день "вивчив" українську arrow

Мовний скандал в Одесі: бариста за день "вивчив" українську

30 травня 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Мовний скандал в Одесі: бариста за день "вивчив" українську
Бариста робить каву. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одесі бариста пройшов пришвидшений курс вивчення української мови. Якщо тільки вчора працівник кафе казав, що "Адесса русскоязычный город", то вже сьогодні він щебече солов’їною. 

Про це активіст Дем’ян Ганул написав у себе в telegram. 

Читайте також:

Під час роботи, бариста зазначав що немає різниці якою мовою говорити, й тим паче що Одеса це "російськомовне місто". До працівника завітали в гості активісти. 

"Я під час надання послуг відмовився обслуговувати українською мовою Насамперед хочу вибачитись за цей інцидент. Більше такого не повториться. Одесі — українське місто, яке успішно переходить на українську мову", — у вибаченні сказав бариста й закінчив свою промову гаслом "Слава Україні".  

Мовні скандали в Одесі

Нагадаємо, в Одесі стався мовний конфлікт між затриманим та правоохоронцем. В головному управління розпочали службове розслідування.

Також у скандалі на Дерибасівській, коли дівчата танцювали під пісню російського гурту "Рукі ввєрх", з’явилися нові подробиці. Одна з учасниць попросила вибачення українською мовою та заявила, що не знала, кого можна слухати, а кого ні. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

17:52 Як залучити багатство? Топ-10 найсильніших молитов на гроші

Новина з відео

18:28 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

Новина з фото

16:15 До чого сниться кров: значення і тлумачення сну

06:24 В Україні планують звільнити від військової служби ще одну категорію громадян

Оновлено

18:05 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2023 році?

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

07:00 В Україну суне дощовий фронт: які області заллє найбільше

Новина з відео

17:36 Повістка — після пред'явлення паспорта: чи можуть військові перевіряти документи

22:10 Нацкомісія підвищила тарифи на електроенергію: деталі

13:42 Податкова загляне в гаманці українців: що зміниться вже в липні

07:29Генштаб назвав основні напрямки, на яких концентруються окупанти

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB