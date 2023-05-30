Мовний скандал в Одесі: бариста за день "вивчив" українську

Бариста робить каву. Фото: pixabay

В Одесі бариста пройшов пришвидшений курс вивчення української мови. Якщо тільки вчора працівник кафе казав, що "Адесса русскоязычный город", то вже сьогодні він щебече солов’їною.

Про це активіст Дем’ян Ганул написав у себе в telegram.

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Під час роботи, бариста зазначав що немає різниці якою мовою говорити, й тим паче що Одеса це "російськомовне місто". До працівника завітали в гості активісти.

"Я під час надання послуг відмовився обслуговувати українською мовою Насамперед хочу вибачитись за цей інцидент. Більше такого не повториться. Одесі — українське місто, яке успішно переходить на українську мову", — у вибаченні сказав бариста й закінчив свою промову гаслом "Слава Україні".

Мовні скандали в Одесі

Нагадаємо, в Одесі стався мовний конфлікт між затриманим та правоохоронцем. В головному управління розпочали службове розслідування.

Також у скандалі на Дерибасівській, коли дівчата танцювали під пісню російського гурту "Рукі ввєрх", з’явилися нові подробиці. Одна з учасниць попросила вибачення українською мовою та заявила, що не знала, кого можна слухати, а кого ні.