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Языковой скандал в Одессе: бариста за день "выучил" украинский

30 мая 2023 13:30
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Языковой скандал в Одессе: бариста за день "выучил" украинский
Бариста делает кофе. Фото: pixabay
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В Одессе бариста прошел ускоренный курс изучения украинского языка. Если только вчера работник кафе говорил, что "Адесса русскоязычный город", то уже сегодня он щебечет соловьиной.

Об этом активист Демьян Ганул написал у себя в telegram.

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Во время работы бариста отмечал, что нет разницы на каком языке говорить, тем более что Одесса это "русскоязычный город". К работнику пришли в гости активисты.

"Я во время предоставления услуг отказался обслуживать украинский язык Прежде всего хочу извиниться за этот инцидент. Больше такого не повторится. Одессе — украинский город, который успешно переходит на украинский язык", — в извинении сказал бариста и закончил свою речь лозунгом "Слава Украине".

Языковые скандалы в Одессе

Напомним, в Одессе произошел языковой конфликт между задержанным и милицией. В главном управлении начали служебное расследование.

Также в скандале на Дерибасовской, когда девушки танцевали под песню российской группы "Руки вверх", появились новые подробности. Одна из участниц попросила прощения на украинском языке и заявила, что не знала, кого можно слушать, а кого нет.

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