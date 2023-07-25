Одесситов приглашают на бесплатные уроки украинского языка
Всеукраинский проект "Единые" открывает регистрацию участников на 16-й курс по овладению украинским языком. Старт нового курса - 7 августа. Продолжительность курса будет 28 дней.
Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.
Каждый участник курса получает:
- ежедневные задания и учебные материалы;
- советы психолога при переходе;
- разговорные клубы — очные и онлайн;
- аудио-, видеозаписи к урокам;
- тесты;
- подборки полезных источников для углубления знаний о грамматике и лексике украинского языка;
- онлайн-игры по изучению украинского;
- обучающие классы онлайн;
- Friendly-чат поддержки.
Как зарегистрироваться на курс
Научиться можно абсолютно бесплатно, присоединиться может любой желающий из любой точки мира. Регистрация и подробная информация о курсе — по ссылке.
Напомним, количество обращений по поводу нарушения так называемого "языкового закона" в Украине растет с каждым годом. За период с 1 января 2021 по 12 июня 2023 было зарегистрировано 8228 обращений граждан, что свидетельствует об активизации общественного внимания к этой проблеме. Киев является лидером по количеству обращений, также в антитопе — Одесская, Харьковская, Днепропетровская области.