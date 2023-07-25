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Одесситов приглашают на бесплатные уроки украинского языка

25 июля 2023 19:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Одесситов приглашают на бесплатные уроки украинского языка
Люди на курсе по русскому языку. Фото: Единые / facebook
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Всеукраинский проект "Единые" открывает регистрацию участников на 16-й курс по овладению украинским языком. Старт нового курса - 7 августа. Продолжительность курса будет 28 дней.

Об этом сообщает пресс-служба Одесского городского совета.

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Каждый участник курса получает:

  • ежедневные задания и учебные материалы;
  • советы психолога при переходе;
  • разговорные клубы — очные и онлайн;
  • аудио-, видеозаписи к урокам;
  • тесты;
  • подборки полезных источников для углубления знаний о грамматике и лексике украинского языка;
  • онлайн-игры по изучению украинского;
  • обучающие классы онлайн;
  • Friendly-чат поддержки.

Как зарегистрироваться на курс

Научиться можно абсолютно бесплатно, присоединиться может любой желающий из любой точки мира. Регистрация и подробная информация о курсе — по ссылке.

Напомним, количество обращений по поводу нарушения так называемого "языкового закона" в Украине растет с каждым годом. За период с 1 января 2021 по 12 июня 2023 было зарегистрировано 8228 обращений граждан, что свидетельствует об активизации общественного внимания к этой проблеме. Киев является лидером по количеству обращений, также в антитопе — Одесская, Харьковская, Днепропетровская области.

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