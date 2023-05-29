Одеситів запрошують пройти безплатну флюорографію

Флюорографічний знімок. Фото: Одеська міська рада

До Всесвітнього дня без тютюну 30 травня в Одесі проводиться акція. Кожен охочий зможе пройти безоплатне профілактичне флюорографічне обстеження.

Про це повідомляє Одеська міська рада.

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Безоплатне профілактичне флюорографічне обстеження пройде за наступними адресами:

ЦПМСД №2

пров. Обсерваторний, 8, 2-й поверх, каб. №21, з 8.00 до 15.00

вул. Пастера. 56, 2-й поверх, каб. №27, з 8.00 до 15.00

Консультативно-діагностичний центр №6

вул. М. Говорова, 26а, 6-й поверх, каб. №608, з 8.00 до 15.00

вул. Торгова 29/31, 3-й поверх, каб. №324, з 8.00 до 15.00

Консультативно-діагностичний центр №20

вул. Левітана, 62, 1-й поверх, каб. №112, з 8.00 до 15.00

Консультативно-діагностичний центр №29

вул. Ак. Заболотного, 32а, 1-й поверх, каб. №8-а, з 8.00 до 15.00

Консультативно-діагностичний центр міської лікарні №1

вул. Болгарська, 38, 7-й поверх, каб. №714, з 8.00 до 15.00

Консультативно-діагностичний центр міської лікарні №5

вул. Троїцька, 38, 2-й поверх, флюорографічний кабінет, з 8.00 до 15.00

Як роблять флюорографію

Плівкова флюорографія — це найпоширеніший метод, при якому рентген-промені потрапляють на плівку екрана, розташованого за пацієнтом. До недоліків такого обстеження зараховують високе променеве навантаження (0,5 мЗв), низьку якість зображення та велику тривалість отримання результату.

Навіщо потрібно робити флюорографію раз на рік

Навіть якщо ви не належите до групи ризику, лікарі рекомендують проходити флюорографію раз на рік. Робити це потрібно передовсім з методою діагностування на ранніх стадіях злоякісних пухлин легенів, туберкульозу та інших небезпечних захворювань. Як відомо, лікувати хворобу на ранніх етапах завжди легше. Крім того, за допомогою цього методу можна визначити зміни в легеневих тканинах, наявність спайок і фіброзів.

Нагадаємо, Одеський обласний Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф отримав 8 нових автомобілів швидкої медичної допомоги типу "С". Ці автівки будуть допомагати лікарським бригадам рятувати життя, оскільки вони обладнані всім необхідним для підтримки життя під час транспортування поранених до лікарні.