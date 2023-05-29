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Одесситов приглашают пройти бесплатную флюорографию

29 мая 2023 14:30
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист
Одесситов приглашают пройти бесплатную флюорографию
Флюорографический снимок. Фото: Одесский городской совет
8ae1f0e1-478d-4a1c-0ec2-0ed415874c00 - Беженарь Татьяна
Беженарь Татьяна
журналист

Ко Всемирному дню без табака 30 мая в Одессе проводится акция. Каждый желающий сможет пройти бесплатное профилактическое флюорографическое обследование.

Об этом сообщает Одесский городской совет.

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Профилактическое флюорографическое обследование пройдет по следующим адресам:

ЦПМСП №2

  • пров. Обсерваторный, 8, 2 этаж, каб. №21, с 8.00 до 15.00
  • ул. Пастера. 56, 2-й этаж, каб. №27, с 8.00 до 15.00

Консультативно-диагностический центр №6

  • ул. М. Говорова, 26а, 6 этаж, каб. №608, с 8.00 до 15.00
  • ул. Торговая 29/31, 3-й этаж, каб. №324, с 8.00 до 15.00

Консультативно-диагностический центр №20

  • ул. Левитана, 62, 1-й этаж, каб. №112, с 8.00 до 15.00

Консультативно-диагностический центр №29

  • ул. Ак. Заболотного, 32а, 1-й этаж, каб. №8-а, с 8.00 до 15.00

Консультативно-диагностический центр городской больницы №1

  • ул. Болгарская, 38, 7 этаж, каб. №714, с 8.00 до 15.00

Консультативно-диагностический центр городской больницы №5

  • ул. Троицкая, 38, 2 этаж, флюорографический кабинет, с 8.00 до 15.00

Как делают флюорографию

Пленочная флюорография — это самый распространенный метод, при котором рентген-лучи попадают на пленку экрана, расположенного за пациентом. К недостаткам такого обследования относят высокую лучевую нагрузку (0,5 мЗв), низкое качество изображения и большую продолжительность получения результата.

Зачем нужно делать флюорографию раз в год

Даже если вы не относитесь к группе риска, врачи рекомендуют проходить флюорографию раз в год. Делать это нужно, прежде всего, с методом диагностирования на ранних стадиях злокачественных опухолей легких, туберкулеза и других опасных заболеваний. Как известно, лечить заболевание на ранних этапах всегда легче. Кроме того, с помощью этого метода можно определить изменения в легочных тканях, наличие спаек и фиброзов.

Напомним, Одесский областной Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф получил 8 новых автомобилей скорой медицинской помощи типа "С". Эти автомобили будут помогать врачебным бригадам спасать жизнь, поскольку они оборудованы всем необходимым для поддержания жизни во время транспортировки раненых в больницу.

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