Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеситів звинуватили у використанні російської — скандал

Одеситів звинуватили у використанні російської — скандал

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 18:25
Історик Музичко звинуватив одеситів у тому, що вони спілкуються російською та недостатньо роблять для перемоги України у війні
Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Одеситів звинуватили у тому, що вони сильно розслабилися та роблять недостатньо для перемоги України у війні. Крім того, чимало містян з дозволу держави продовжують розмовляти російською мовою.

Про це заявив історик Олександр Музичко в інтерв'ю журналістам Espreso.

Реклама
Читайте також:

Скандальна заява

Одеський історик Олександр Музичко заявив, що в Одесі велика кількість людей, незважаючи на війну з РФ, розмовляє російською мовою. На його думку, держава не має давати людям такої можливості.

"В Одесі багато людей, які надто розслабилися. І держава, на жаль, дає їм таку можливість, не мілітаризуючи та не мобілізуючи їх. Вони розмовляють російською, пишуть російською і підводять усе під базу "Чому не на фронті?А російськомовні воїни на фронті". І переважно це говорять люди, які самі не на фронті", — заявив доцент кафедри історії України ОНУ ім. Мечникова Олександр Музичко в студії телеканалу Espreso.

Олександр Музичко також додав, що йдеться не про формулу "всіх в окоп". Але він закликав одеситів думати про війну та робити все для перемоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мобілізацію жінок в Україні. А також про те, чому КНДР підтримує РФ у війні.

Одеса Україна мовний скандал Новини Одеси війна в Україні
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації