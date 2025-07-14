Історик Музичко звинуватив одеситів у тому, що вони спілкуються російською та недостатньо роблять для перемоги України у війні

Одеський оперний театр. Фото: Новини.LIVE

Одеситів звинуватили у тому, що вони сильно розслабилися та роблять недостатньо для перемоги України у війні. Крім того, чимало містян з дозволу держави продовжують розмовляти російською мовою.

Про це заявив історик Олександр Музичко в інтерв'ю журналістам Espreso.

Реклама

Читайте також:

Скандальна заява

Одеський історик Олександр Музичко заявив, що в Одесі велика кількість людей, незважаючи на війну з РФ, розмовляє російською мовою. На його думку, держава не має давати людям такої можливості.

"В Одесі багато людей, які надто розслабилися. І держава, на жаль, дає їм таку можливість, не мілітаризуючи та не мобілізуючи їх. Вони розмовляють російською, пишуть російською і підводять усе під базу "Чому не на фронті?А російськомовні воїни на фронті". І переважно це говорять люди, які самі не на фронті", — заявив доцент кафедри історії України ОНУ ім. Мечникова Олександр Музичко в студії телеканалу Espreso.

Олександр Музичко також додав, що йдеться не про формулу "всіх в окоп". Але він закликав одеситів думати про війну та робити все для перемоги.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про мобілізацію жінок в Україні. А також про те, чому КНДР підтримує РФ у війні.