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Главная Одесса Одесситов обвинили в использовании русского — скандал

Одесситов обвинили в использовании русского — скандал

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 18:25
Историк Музычко обвинил одесситов в том, что они общаются на русском и недостаточно делают для победы Украины в войне
Одесский оперный театр. Фото: Новини.LIVE

Одесситов обвинили в том, что они сильно расслабились и делают недостаточно для победы Украины в войне. Кроме того, многие горожане с разрешения государства продолжают разговаривать на русском языке.

Об этом заявил историк Александр Музычко в интервью журналистам Espreso.

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Скандальное заявление

Одесский историк Александр Музычко заявил, что в Одессе большое количество людей, несмотря на войну с РФ, разговаривает на русском языке. По его мнению, государство не должно давать людям такой возможности.

"В Одессе много людей, которые слишком расслабились. И государство, к сожалению, дает им такую возможность, не милитаризируя и не мобилизуя их. Они разговаривают на русском, пишут на русском и подводят все под базу "Почему не на фронте? А русскоязычные воины на фронте". И в основном это говорят люди, которые сами не на фронте",— заявил доцент кафедры истории Украины ОНУ им. Мечникова Александр Музычко в студии телеканала Espreso.

Александр Музычко также добавил, что речь идет не о формуле "всех в окоп". Но он призвал одесситов думать о войне и делать все для победы.

Напомним, недавно мы писали о мобилизации женщин в Украине. А также о том, почему КНДР поддерживает РФ в войне.

Одесса Украина языковой скандал Новости Одессы война в Украине
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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