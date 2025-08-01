Одеситка Даяна Ястремська перемогла американку Еммі Наварро на WTA 1000 у Монреалі

Даяна Ястремська. Фото: Великий теніс України

Тенісистка Даяна Ястремська перемогла у Монреалі американську спортсменку Еммі Наварро у матчі турніру серії WTA 1000. У наступному колі одеситка зустрінеться з 12-ю ракеткою світу Єлєною Рибакіною з Казахстану.

Про це повідомили на сторінці Omnium Banque Nationale у соцмережі.

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Перемога одеситки

Еммі Наварро програла Даяні Ястремській 5 поспіль геймів, три з яких на власній подачі. Крім того, українці вдалося зробити більше вдалих брейк-поїнтів (вирішальних розіграшів) — 5 з 9 проти 3 з 12 у її американської опонентки. Гра тривала 1 годину 43 хвилини та завершилася у двох сетах 7:5 та 6:4.

Додамо, спортсменки змагалися одна з одною уже вдруге. У першій грі одеситка вибила американську тенісистку в 3 колі Australian Open-2024.

У наступному колі Даяна Ястремська зустрінеться з 12-ю ракеткою світу Єлєною Рибакіною з Казахстану.

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