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Головна Одеса Одеситка Даяна Ястремська перемогла американку — з яким рахунком

Одеситка Даяна Ястремська перемогла американку — з яким рахунком

Ua ru
Дата публікації: 1 серпня 2025 10:30
Одеситка Даяна Ястремська перемогла американку Еммі Наварро на WTA 1000 у Монреалі
Даяна Ястремська. Фото: Великий теніс України

Тенісистка Даяна Ястремська перемогла у Монреалі американську спортсменку Еммі Наварро у матчі турніру серії WTA 1000. У наступному колі одеситка зустрінеться з 12-ю ракеткою світу Єлєною Рибакіною з Казахстану.

Про це повідомили на сторінці Omnium Banque Nationale у соцмережі.

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Еммі Наварро програла Даяні Ястремській 5 поспіль геймів, три з яких на власній подачі. Крім того, українці вдалося зробити більше вдалих брейк-поїнтів (вирішальних розіграшів) — 5 з 9 проти 3 з 12 у її американської опонентки. Гра тривала 1 годину 43 хвилини та завершилася у двох сетах 7:5 та 6:4.

Додамо, спортсменки змагалися одна з одною уже вдруге. У першій грі одеситка вибила американську тенісистку в 3 колі Australian Open-2024.

У наступному колі Даяна Ястремська зустрінеться з 12-ю ракеткою світу Єлєною Рибакіною з Казахстану.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про Полісся та Шахтар на єврокубках. А також про те, що від обстрілу постраждав будинок ексфутболіста Динамо.

Одеса спорт Даяна Ястремська Новини Одеси Теніс
Басюл Олена - редактор
Автор:
Басюл Олена
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