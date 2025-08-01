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Главная Одесса Одесситка Даяна Ястремская победила американку — с каким счетом

Одесситка Даяна Ястремская победила американку — с каким счетом

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 10:30
Одесситка Даяна Ястремская победила американку Эмми Наварро на WTA 1000 в Монреале
Даяна Ястремская. Фото: Большой теннис Украины

Теннисистка Даяна Ястремская победила в Монреале американскую спортсменку Эмми Наварро в матче турнира серии WTA 1000. В следующем круге одесситка встретится с 12-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Об этом сообщили на странице Omnium Banque Nationale в соцсети.

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Эмми Наварро проиграла Даяне Ястремской 5 подряд геймов, три из которых на собственной подаче. Кроме того, украинке удалось сделать больше удачных брейк-поинтов (решающих розыгрышей) — 5 из 9 против 3 из 12 у ее американской оппонентки. Игра длилась 1 час 43 минуты и завершилась в двух сетах 7:5 и 6:4.

Добавим, спортсменки соревновались друг с другом уже во второй раз. В первой игре одесситка выбила американскую теннисистку в 3 круге Australian Open-2024.

В следующем круге Даяна Ястремская встретится с 12-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Напомним, недавно мы писали о Полесье и Шахтере на еврокубках. А также о том, что от обстрела пострадал дом экс-футболиста Динамо.

Одесса спорт Даяна Ястремская Новости Одессы Теннис
Басюл Елена - редактор
Автор:
Басюл Елена
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