Одесситка Даяна Ястремская победила американку Эмми Наварро на WTA 1000 в Монреале

Даяна Ястремская. Фото: Большой теннис Украины

Теннисистка Даяна Ястремская победила в Монреале американскую спортсменку Эмми Наварро в матче турнира серии WTA 1000. В следующем круге одесситка встретится с 12-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Об этом сообщили на странице Omnium Banque Nationale в соцсети.

Реклама

Читайте также:

Победа одесситки

Эмми Наварро проиграла Даяне Ястремской 5 подряд геймов, три из которых на собственной подаче. Кроме того, украинке удалось сделать больше удачных брейк-поинтов (решающих розыгрышей) — 5 из 9 против 3 из 12 у ее американской оппонентки. Игра длилась 1 час 43 минуты и завершилась в двух сетах 7:5 и 6:4.

Добавим, спортсменки соревновались друг с другом уже во второй раз. В первой игре одесситка выбила американскую теннисистку в 3 круге Australian Open-2024.

В следующем круге Даяна Ястремская встретится с 12-й ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана.

Напомним, недавно мы писали о Полесье и Шахтере на еврокубках. А также о том, что от обстрела пострадал дом экс-футболиста Динамо.