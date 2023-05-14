Одеситка, яка втратила ногу, виступила на "Євробаченні"
Одеситка Каріна Статищак виступила на "Євробаченні". Дівчина взяла участь у номері британця Сема Райдера.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
Після виступів усіх учасників конкурсу на сцену вийшов Сем Райдер. Він посів друге місце на "Євробаченні" минулого року. На сцені разом із ним з’явилася 29-річна Каріна Статищак із Одеси, яка попри втрату ноги не здалася, а почала танцювати.
Зазначимо, Карині ампутували ногу в 2018 році. Дівчина мала вроджену спинномозкову грижу, яка дала ускладнення на ногу. Після вагітності стан дівчини погіршився.
Нагадаємо, одесити, попри війну, зустрічають вихідні з танцями та усмішками. Нині температура повітря прогрілась, вийшло сонце, і це означає, що одесити знову можуть насолоджуватися своїм вихідним у парках міста. На вулицях можна почути сміх дітей, музику, танці та шум води, що бризкає від працюючих фонтанів. Це чудовий час для того, щоб відпочити та розслабитися на природі. Деталі — у нашому матеріалі.