Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеситка, яка втратила ногу, виступила на "Євробаченні" arrow

Одеситка, яка втратила ногу, виступила на "Євробаченні"

14 травня 2023 16:15
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст
Одеситка, яка втратила ногу, виступила на Євробаченні
Виступ Каріни Статищак. Фото: Скриншот
1dd1750c-0de6-41db-a726-796202f83d00 - Беженар Тетяна
Беженар Тетяна
журналіст

Одеситка Каріна Статищак виступила на "Євробаченні". Дівчина взяла участь у номері британця Сема Райдера.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

Читайте також:

Після виступів усіх учасників конкурсу на сцену вийшов Сем Райдер. Він посів друге місце на "Євробаченні" минулого року. На сцені разом із ним з’явилася 29-річна Каріна Статищак із Одеси, яка попри втрату ноги не здалася, а почала танцювати.

Зазначимо, Карині ампутували ногу в 2018 році. Дівчина мала вроджену спинномозкову грижу, яка дала ускладнення на ногу. Після вагітності стан дівчини погіршився.

Нагадаємо, одесити, попри війну, зустрічають вихідні з танцями та усмішками. Нині температура повітря прогрілась, вийшло сонце, і це означає, що одесити знову можуть насолоджуватися своїм вихідним у парках міста. На вулицях можна почути сміх дітей, музику, танці та шум води, що бризкає від працюючих фонтанів. Це чудовий час для того, щоб відпочити та розслабитися на природі. Деталі — у нашому матеріалі. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

13:45 Чому сняться миші: значення сновидіння та знаки долі

Оновлено

23:01 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

Оновлено

21:59 Які знаки зодіаку найбільш сумісні, а кому краще уникати союзів

Новина з фото

16:20 Відкупився? Камалія показала дім, який їй залишив Мохаммад Захур після розлучення

00:20 Замість доплат по 30 тисяч у ВР готують новий документ про виплати військовим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:11 Брати Суркіси програли суд: що чекає на "Динамо"

13:15 Мудрик може піти з "Челсі": українцем цікавляться кілька клубів

06:23 Українцям анонсували "гідні" пенсії: коли та за яких умов

00:25 Приват24 тимчасово припинить роботу: банк назвав причину

Новина з відео

20:01 Окупант розповів про подальшу долю так званої "СВО": перехоплення ГУР

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB