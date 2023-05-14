Одеситка, яка втратила ногу, виступила на "Євробаченні"

Виступ Каріни Статищак. Фото: Скриншот

Одеситка Каріна Статищак виступила на "Євробаченні". Дівчина взяла участь у номері британця Сема Райдера.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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Після виступів усіх учасників конкурсу на сцену вийшов Сем Райдер. Він посів друге місце на "Євробаченні" минулого року. На сцені разом із ним з’явилася 29-річна Каріна Статищак із Одеси, яка попри втрату ноги не здалася, а почала танцювати.

Зазначимо, Карині ампутували ногу в 2018 році. Дівчина мала вроджену спинномозкову грижу, яка дала ускладнення на ногу. Після вагітності стан дівчини погіршився.

Нагадаємо, одесити, попри війну, зустрічають вихідні з танцями та усмішками. Нині температура повітря прогрілась, вийшло сонце, і це означає, що одесити знову можуть насолоджуватися своїм вихідним у парках міста. На вулицях можна почути сміх дітей, музику, танці та шум води, що бризкає від працюючих фонтанів. Це чудовий час для того, щоб відпочити та розслабитися на природі. Деталі — у нашому матеріалі.