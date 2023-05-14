Утратившая ногу одесситка выступила на Евровидении

Выступление Карины Статищак. Фото: Скриншот

Одесситка Карина Статищак выступила на "Евровидении". Девушка приняла участие в номере британца Сэма Райдера.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

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После выступлений всех участников конкурса на сцену вышел Сэм Райдер. Он занял второе место на "Евровидении" в прошлом году. На сцене вместе с ним появилась 29-летняя Карина Статищак из Одессы, которая, несмотря на потерю ноги, не сдалась, а начала танцевать.

Отметим, Карине ампутировали ногу в 2018 году. Девушка имела врожденную спинномозговую грыжу, которая дала осложнение на ногу. После беременности состояние девушки ухудшилось.

Напомним, одесситы, несмотря на войну, встречают выходные с танцами и улыбками. Сейчас температура воздуха прогрелась, вышло солнце, и это значит, что одесситы снова могут наслаждаться своими выходными в парках города. На улицах можно услышать смех детей, музыку, танцы и шум воды, что брызгает от работающих фонтанов. Это прекрасное время, чтобы отдохнуть и расслабиться на природе. Детали — в нашем материале.