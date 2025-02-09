Шахрайка з Одеси обдурила покупця через Telegram

Жінка тримає телефон у руках. Фото ілюстративне: pixabay

В Одеській області жінка торгувала вигаданими м'ясними виробами. Завдяки маніпуляціям через мобільні додатки, шахрайка змогла обдурити покупця з Німеччини на значну суму.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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Жінка обдурила покупця з Німеччини

Відомо, що у липні 2024 року, під виглядом продажу м'ясних виробів, мешканка Одеської області, не маючи реального товару, створила фальшивий обліковий запис в месенджері Telegram. Вона розмістила оголошення про продаж продуктів, чим привернула увагу покупця з Німеччини. Шахрайка запропонувала товар на суму 4950 гривень, але після того, як клієнт здійснив оплату, жінка запевнила, що товар відправлений, і вимагала ще 1200 гривень за доставку. Після того як покупець сплатив всю суму, жінка припинила контакт, видалила листування та не виконала обіцянки.

Як покарали за шахрайство

Жінку обвинуватили за статтею 190 Кримінального кодексу України — шахрайство. Вона визнала свою провину та погодилася на спрощений розгляд справи. Суд, враховуючи її каяття, відсутність судимостей і те що вона має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, ухвалив рішення про призначення покарання у вигляді пробаційного нагляду на один рік.

Нагадаємо, суд виніс вирок одеситу, який ухилявся від військового обліку під час воєнного стану. Також на Львівщині чоловік не взяв повістку в ТЦК, бо його не готували до того, що потрібно вбивати.