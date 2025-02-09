Мошенница из Одессы обманула покупателя через Telegram

Женщина держит телефон в руках. Фото иллюстративное: pixabay

В Одесской области женщина торговала вымышленными мясными изделиями. Благодаря манипуляциям через мобильные приложения, мошенница смогла обмануть покупателя из Германии на значительную сумму.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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Женщина обманула покупателя из Германии

Известно, что в июле 2024 года, под видом продажи мясных изделий, жительница Одесской области, не имея реального товара, создала фальшивую учетную запись в мессенджере Telegram. Она разместила объявление о продаже продуктов, чем привлекла внимание покупателя из Германии. Мошенница предложила товар на сумму 4950 гривен, но после того, как клиент произвел оплату, женщина заверила, что товар отправлен, и требовала еще 1200 гривен за доставку. После того как покупатель оплатил всю сумму, женщина прекратила контакт, удалила переписку и не выполнила обещания.

Как наказали за мошенничество

Женщину обвинили по статье 190 Уголовного кодекса Украины - мошенничество. Она признала свою вину и согласилась на упрощенное рассмотрение дела. Суд, учитывая ее раскаяние, отсутствие судимостей и то, что она имеет на иждивении трех несовершеннолетних детей, принял решение о назначении наказания в виде пробационного надзора на один год.

Напомним, суд вынес приговор одесситу, который уклонялся от воинского учета во время военного положения. Также на Львовщине мужчина не взял повестку в ТЦК, потому что его не готовили к тому, что нужно убивать.