Одеситка Марія Желязкова стала Віцеміс Земля 2025

Одеситка стала віцеміс Земля 2025 — історичний успіх України
Українка з міста Болград на Одещині Марія Желязкова здобула титул Віцеміс Земля 2025 на конкурсі Miss Earth у Філіппінах. Це перший в історії випадок, коли представниця України потрапила до ТОП-8 і виборола друге місце. Дівчина з гордістю представила країну на світовій сцені.
Про це повідомили на сторінці Miss Ukraine Official.
Історичний успіх
Марія Желязкова, уродженка Болграда, Одеська область, стала віцеміс на престижному міжнародному конкурсі краси Miss Earth 2025, що відбувся у Філіппінах. Українка отримала титул Miss Earth Runner-Up, увійшовши до ТОП-8 найкращих учасниць світу.
"Сьогодні творилася історія. Україна вперше увійшла до ТОП-8 і здобула титул Віцеміс Земля 2025. Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою країну", — написала Марія у своєму Instagram.
Вона розповіла, що цей шлях розпочався з перемоги на конкурсі Міс Одеса, потім — Міс Україна-Земля, і тепер третя перемога — найособливіша.
"Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу Miss Earth. Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України", — написала учасниця.
