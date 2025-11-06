Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Одеситка стала віцеміс Земля 2025 — історичний успіх України

Одеситка стала віцеміс Земля 2025 — історичний успіх України

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 19:05
Оновлено: 17:56
Одеситка Марія Желязкова стала Віцеміс Земля 2025
Віцеміс Земля 2025 з Одещини. Фото: Miss Ukraine Official

Українка з міста Болград на Одещині Марія Желязкова здобула титул Віцеміс Земля 2025 на конкурсі Miss Earth у Філіппінах. Це перший в історії випадок, коли представниця України потрапила до ТОП-8 і виборола друге місце. Дівчина з гордістю представила країну на світовій сцені.

Про це повідомили на сторінці Miss Ukraine Official.

Реклама
Читайте також:

Історичний успіх

Марія Желязкова, уродженка Болграда, Одеська область, стала віцеміс на престижному міжнародному конкурсі краси Miss Earth 2025, що відбувся у Філіппінах. Українка отримала титул Miss Earth Runner-Up, увійшовши до ТОП-8 найкращих учасниць світу.

"Сьогодні творилася історія. Україна вперше увійшла до ТОП-8 і здобула титул Віцеміс Земля 2025. Я безмежно щаслива! З гордістю та силою я представляла свою країну", — написала Марія у своєму Instagram.

Вона розповіла, що цей шлях розпочався з перемоги на конкурсі Міс Одеса, потім — Міс Україна-Земля, і тепер третя перемога — найособливіша.

"Сьогодні здійснилася історія, яку наша країна вписала золотими літерами у сторінки конкурсу Miss Earth. Я неймовірно щаслива та горда бути частиною цієї миті для України", — написала учасниця.

Нагадаємо, ми писали про те, які шапки стали фаворитами цього сезону. А також ми повідомляли про те, як приготувати корисну маску для волосся з розмарином.

Одеса конкурс краси Одеська область Новини Одеси модель краса
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації