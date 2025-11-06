Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Одесса Одесситка стала вице-мисс Земля 2025 — исторический успех Украины

Одесситка стала вице-мисс Земля 2025 — исторический успех Украины

Ua en ru
Дата публикации 6 ноября 2025 19:05
обновлено: 20:04
Одесситка Мария Желязкова стала Вице-мисс Земля 2025
Вице-мисс Земля 2025 из Одесской области. Фото: Miss Ukraine Official

Украинка из города Болград Одесской области Мария Желязкова получила титул Вице-мисс Земля 2025 на конкурсе Miss Earth в Филиппинах. Это первый в истории случай, когда представительница Украины попала в ТОП-8 и завоевала второе место. Девушка с гордостью представила страну на мировой сцене.

Об этом сообщили на странице Miss Ukraine Official.

Реклама
Читайте также:

Исторический успех

Мария Желязкова, уроженка Болграда, Одесская область, стала вице-мисс на престижном международном конкурсе красоты Miss Earth 2025, который состоялся в Филиппинах. Украинка получила титул Miss Earth Runner-Up, войдя в ТОП-8 лучших участниц мира.

"Сегодня творилась история. Украина впервые вошла в ТОП-8 и получила титул Вице-мисс Земля 2025. Я бесконечно счастлива! С гордостью и силой я представляла свою страну", — написала Мария в своем Instagram.

Она рассказала, что этот путь начался с победы на конкурсе Мисс Одесса, затем — Мисс Украина-Земля, и теперь третья победа — самая особенная.

"Сегодня свершилась история, которую наша страна вписала золотыми буквами в страницы конкурса Miss Earth. Я невероятно счастлива и горда быть частью этого момента для Украины", — написала участница.

Напомним, мы писали о том, какие шапки стали фаворитами этого сезона. А также мы сообщали о том, как приготовить полезную маску для волос с розмарином.

Одесса конкурс красоты Украина Одесская область Новости Одессы модель красота
Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации