Одесситка Мария Желязкова стала Вице-мисс Земля 2025

Вице-мисс Земля 2025 из Одесской области. Фото: Miss Ukraine Official

Украинка из города Болград Одесской области Мария Желязкова получила титул Вице-мисс Земля 2025 на конкурсе Miss Earth в Филиппинах. Это первый в истории случай, когда представительница Украины попала в ТОП-8 и завоевала второе место. Девушка с гордостью представила страну на мировой сцене.

Об этом сообщили на странице Miss Ukraine Official.

Реклама

Читайте также:

Исторический успех

Мария Желязкова, уроженка Болграда, Одесская область, стала вице-мисс на престижном международном конкурсе красоты Miss Earth 2025, который состоялся в Филиппинах. Украинка получила титул Miss Earth Runner-Up, войдя в ТОП-8 лучших участниц мира.

"Сегодня творилась история. Украина впервые вошла в ТОП-8 и получила титул Вице-мисс Земля 2025. Я бесконечно счастлива! С гордостью и силой я представляла свою страну", — написала Мария в своем Instagram.

Она рассказала, что этот путь начался с победы на конкурсе Мисс Одесса, затем — Мисс Украина-Земля, и теперь третья победа — самая особенная.

"Сегодня свершилась история, которую наша страна вписала золотыми буквами в страницы конкурса Miss Earth. Я невероятно счастлива и горда быть частью этого момента для Украины", — написала участница.

Напомним, мы писали о том, какие шапки стали фаворитами этого сезона. А также мы сообщали о том, как приготовить полезную маску для волос с розмарином.