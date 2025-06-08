Одеситка поширювала дані про мобілізаційні рейди

Руки в кайданках. Фото ілюстративне: freepik

В Одесі засудили жінку за розголошення у Telegram інформації про місця, де працювали військові ТЦК. Слідство довело, що її повідомлення допомагали ухилянтам уникати мобілізації.

Про це Новини.LIVE дізналися з матеріалів Єдиного державного реєстру досудового розслідування.

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За інформацією слідства, з лютого по жовтень 2024 року жінка систематично розміщувала повідомлення у чаті, що мав понад 28 тисяч підписників, попереджаючи про пересування мобілізаційних груп. Звідти інформація поширювалась і в інші месенджери. Зокрема, у повідомленнях йшлося про локації в центрі Одеси: Мала Арнаутська, Старопортофранківська, Преображенська, Дальницька та інші вулиці.

Відомо, що ці дописи містили точні адреси та часи проведення заходів із вручення повісток. Військовозобов’язані могли уникати зустрічі з представниками ТЦК завдяки цій інформації, що прямо впливало на зменшення мобілізаційного ресурсу в умовах війни.

Як покарали жінку за зрив мобілізації

Під час розгляду справи підсудна щиро розкаялась, визнала провину і добровільно сприяла розкриттю злочину. Адвокат наголосив, що вона не розуміла наслідків своїх дій та діяла без злого умислу.

Зрештою суд врахував її ситуацію, зокрема виховання дитини та матеріальні труднощі, і замість реального ув’язнення призначив 5 років умовно з іспитовим строком у 2 роки.

Нагадаємо, в Одесі жінка, яка неодноразово влаштовувала скандали з родичами та сусідами, укусила за ногу поліцейську. Також ми писали, що у Карлівському районі Полтавської області жінка вдарила працівника ТЦК та отримала іспитовий термін на півтора року.