Одесситка распространяла данные о мобилизационных рейдах

Руки в наручниках. Фото иллюстративное: freepik

В Одессе осудили женщину за разглашение в Telegram информации о местах, где работали военные ТЦК. Следствие доказало, что ее сообщения помогали уклонистам избегать мобилизации.

Об этом Новини.LIVE узнали из материалов Единого государственного реестра досудебного расследования.

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По информации следствия, с февраля по октябрь 2024 года женщина систематически размещала сообщения в чате, который имел более 28 тысяч подписчиков, предупреждая о передвижении мобилизационных групп. Оттуда информация распространялась и в другие мессенджеры. В частности, в сообщениях говорилось о локациях в центре Одессы: Малая Арнаутская, Старопортофранковская, Преображенская, Дальницкая и другие улицы.

Известно, что эти сообщения содержали точные адреса и время проведения мероприятий по вручению повесток. Военнообязанные могли избегать встречи с представителями ТЦК благодаря этой информации, что прямо влияло на уменьшение мобилизационного ресурса в условиях войны.

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При рассмотрении дела подсудимая искренне раскаялась, признала вину и добровольно способствовала раскрытию преступления. Адвокат отметил, что она не понимала последствий своих действий и действовала без злого умысла.

В конце концов суд учел ее ситуацию, в частности воспитание ребенка и материальные трудности, и вместо реального заключения назначил 5 лет условно с испытательным сроком в 2 года.

Напомним, в Одессе женщина, которая неоднократно устраивала скандалы с родственниками и соседями, укусила за ногу полицейскую. Также мы писали, что в Карловском районе Полтавской области женщина ударила работника ТЦК и получила испытательный срок на полтора года.