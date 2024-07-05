В Одесі викрили трьох жінок, які працювали на ФСБ: деталі

В Одесі викрили трьох місцевих жінок у співпраці з ФСБ. Фото: СБУ

В Одесі викрито трьох жінок, які корегували вогонь по військових та медичних об’єктах міста. Спільниці діяли під кураторством співробітника ФСБ Росії та наразі можуть сісти за ґрати до кінця життя.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

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Деталі діяльності

Організаторкою групи виявилась 23-річна одеситка, яка за вказівкою куратора залучила до злочинної діяльності двох своїх подруг. Вони власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ.

В Одесі викрили агенток ФСБ. Фото: Одеська обласна прокуратура

Одна з агенток ФСБ, які діяли в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Упродовж декількох місяців трійця збирала та надсилала через Telegram текстові повідомлення, фото- та відеофайли і скриншоти Google Maps про місця дислокації підрозділів ЗСУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, госпіталів та ППО. Учасники мережі встигли проінформувати окупантів про щонайменше сім об’єктів. За свою "роботу" жінки отримали лише 500 доларів і сподівалися на керівні посади в управлінні торгівлі у разі окупації Одещини.

Одеситки, які працювали на ФСБ, під вартою. Фото: Одеська обласна прокуратура

Агенток затримали під час того, як вони збирали інформацію про місце розташування одного з військових підрозділів. Вилучено мобільні телефони з доказами їхньої розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Яке покарання

Трьом одеситкам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне ув'язнення. Наразі вони перебувають під вартою без права внесення застави.

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили пару осіб, які під виглядом наречених коригували ракетно-дронові удари Росії та виявляли позиції української ППО в порту. Агент перебуває під вартою, а щодо його спільниці вирішується питання про запобіжний захід. Їм загрожує довічне ув'язнення.



Окрім цього, раніше в Одесі викрили двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Ворожі агенти зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.