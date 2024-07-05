Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Одеситки коригували удари по рідному місту — викрито агентів ФСБ arrow

Одеситки коригували удари по рідному місту — викрито агентів ФСБ

5 липня 2024 10:58
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
В Одесі викрили трьох жінок, які працювали на ФСБ: деталі
В Одесі викрили трьох місцевих жінок у співпраці з ФСБ. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

В Одесі викрито трьох жінок, які корегували вогонь по військових та медичних об’єктах міста. Спільниці діяли під кураторством співробітника ФСБ Росії та наразі можуть сісти за ґрати до кінця життя. 

Про це повідомили у пресслужбі Одеської обласної прокуратури.

Читайте також:

Деталі діяльності

Організаторкою групи виявилась 23-річна одеситка, яка за вказівкою куратора залучила до злочинної діяльності двох своїх подруг. Вони власноруч написали та надіслали куратору заяви про вступ до лав ФСБ.

Одеситки коригували удари по рідному місту — викрито агентів ФСБ - фото 1
В Одесі викрили агенток ФСБ. Фото: Одеська обласна прокуратура
Одеситки коригували удари по рідному місту — викрито агентів ФСБ - фото 2
Одна з агенток ФСБ, які діяли в Одесі. Фото: Одеська обласна прокуратура

Упродовж декількох місяців трійця збирала та надсилала через Telegram текстові повідомлення, фото- та відеофайли і скриншоти Google Maps про місця дислокації підрозділів ЗСУ, центрів комплектування та соціальної підтримки, госпіталів та ППО. Учасники мережі встигли проінформувати окупантів про щонайменше сім об’єктів. За свою "роботу" жінки отримали лише 500 доларів і сподівалися на керівні посади в управлінні торгівлі у разі окупації Одещини.

Одеситки коригували удари по рідному місту — викрито агентів ФСБ - фото 3
Одеситки, які працювали на ФСБ, під вартою. Фото: Одеська обласна прокуратура

Агенток затримали під час того, як вони збирали інформацію про місце розташування одного з військових підрозділів. Вилучено мобільні телефони з доказами їхньої розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

Яке покарання

Трьом одеситкам повідомили про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 КК України). Їм загрожує довічне ув'язнення. Наразі вони перебувають  під вартою без права внесення застави. 

Випадки співпраці з ворогом на Одещині

Ми писали, що в Одесі викрили пару осіб, які під виглядом наречених коригували ракетно-дронові удари Росії та виявляли позиції української ППО в порту. Агент перебуває під вартою, а щодо його спільниці вирішується питання про запобіжний захід. Їм загрожує довічне ув'язнення. 

Окрім цього, раніше в Одесі викрили двох військових та їхню спільницю, які працювали на ФСБ. Ворожі агенти зливали окупантам інформацію про розташування техніки та військових об'єктів у місті, за що тепер можуть бути засуджені на довічне ув'язнення.

СБУ Одеса російські війська проросійське угруповання Одеська область ФСБ прокуратура держзрада Колаборант Новини Одеси ППО критична інфраструктура ракетний удар

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Оновлено

00:48 Молитви на удачу: як вони працюють, правила читання, тексти, відео

27 червня 2024

06:54 Цивільних українців каратимуть за мілітарі-одяг — що загрожує за камуфляж

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

09:17 Зінченко дізнався, у якому клубі продовжить кар'єру після Євро-2024

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

22 червня 2024

03:45 Хто з українців має право служити за місцем проживання — нові норми

3 липня 2024

08:33 В Україні з'явився територіальний резерв — що це та кого до нього включатимуть

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони

27 червня 2024

14:51 За Трубіна борються два відомі клуби — українець піде з Бенфіки

26 червня 2024

09:12 Шапаренко стане гравцем легендарного клубу — що відомо