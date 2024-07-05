Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Одесситки корректировали удары по родному городу — разоблачены агенты ФСБ arrow

Одесситки корректировали удары по родному городу — разоблачены агенты ФСБ

5 июля 2024 10:58
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
В Одессе разоблачили трех женщин, работавших на ФСБ: детали
В Одессе разоблачили трех местных женщин в сотрудничестве с ФСБ. Фото: СБУ
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе разоблачены три женщины, которые корректировали огонь по военным и медицинским объектам города. Сообщницы действовали под кураторством сотрудника ФСБ России, сейчас они могут сесть за решетку до конца жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

Читайте также:

Детали деятельности

Организатором группы оказалась 23-летняя одесситка, которая по указанию куратора привлекла к преступной деятельности двух своих подруг. Они написали и направили куратору заявления о вступлении в ряды ФСБ.

Одесситки корректировали удары по родному городу — разоблачены агенты ФСБ - фото 1
В Одессе разоблачили агенток ФСБ. Фото: Одесская областная прокуратура
Одесситки корректировали удары по родному городу — разоблачены агенты ФСБ - фото 2
Одна из агенток ФСБ, действовавших в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В течение нескольких месяцев троица собирала и посылала через Telegram текстовые сообщения, фото- и видеофайлы и скриншоты Google Maps о местах дислокации подразделений ВСУ, центров комплектования и социальной поддержки, госпиталей и ПВО. Участники сети успели проинформировать окупантов о минимум семи объектах. За свою "работу" женщины получили всего 500 долларов и надеялись на руководящие должности в управлении торговли в случае оккупации Одесской области.

Одесситки корректировали удары по родному городу — разоблачены агенты ФСБ - фото 3
Одесситки, работавшие на ФСБ под стражей. Фото: Одесская областная прокуратура

Агенток задержали во время того, как они собирали информацию о местонахождении одного из военных подразделений. Изъяты мобильные телефоны с подтверждениями их разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Какое наказание

Трем одесситкам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное заключение. В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили пару лиц, которые под видом новобрачных корректировали ракетно-дроновые удары России и выявляли позиции украинского ПВО в порту. Агент находится под стражей, а по его сообщнице решается вопрос о мере пресечения. Им грозит пожизненное заключение.

Кроме этого, ранее в Одессе разоблачили двух военных и их сообщниц, работавших на ФСБ. Вражеские агенты сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть приговорены к пожизненному заключению.

СБУ Одесса российские войска пророссийская группировка Одесская область ФСБ прокуратура госизмена Коллаборант Новости Одессы ПВО критическая инфраструктура ракетный удар

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

3 июля 2024

08:33 В Украине появился территориальный резерв — что это и кого в него будут включать

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно