В Одессе разоблачили трех женщин, работавших на ФСБ: детали

В Одессе разоблачили трех местных женщин в сотрудничестве с ФСБ. Фото: СБУ

В Одессе разоблачены три женщины, которые корректировали огонь по военным и медицинским объектам города. Сообщницы действовали под кураторством сотрудника ФСБ России, сейчас они могут сесть за решетку до конца жизни.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской областной прокуратуры.

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Детали деятельности

Организатором группы оказалась 23-летняя одесситка, которая по указанию куратора привлекла к преступной деятельности двух своих подруг. Они написали и направили куратору заявления о вступлении в ряды ФСБ.

В Одессе разоблачили агенток ФСБ. Фото: Одесская областная прокуратура

Одна из агенток ФСБ, действовавших в Одессе. Фото: Одесская областная прокуратура

В течение нескольких месяцев троица собирала и посылала через Telegram текстовые сообщения, фото- и видеофайлы и скриншоты Google Maps о местах дислокации подразделений ВСУ, центров комплектования и социальной поддержки, госпиталей и ПВО. Участники сети успели проинформировать окупантов о минимум семи объектах. За свою "работу" женщины получили всего 500 долларов и надеялись на руководящие должности в управлении торговли в случае оккупации Одесской области.

Одесситки, работавшие на ФСБ под стражей. Фото: Одесская областная прокуратура

Агенток задержали во время того, как они собирали информацию о местонахождении одного из военных подразделений. Изъяты мобильные телефоны с подтверждениями их разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

Какое наказание

Трем одесситкам сообщили о подозрении в государственной измене, совершенном в условиях военного положения по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 111 УК Украины). Им грозит пожизненное заключение. В настоящее время они находятся под стражей без права внесения залога.

Случаи сотрудничества с врагом в Одесской области

Мы писали, что в Одессе разоблачили пару лиц, которые под видом новобрачных корректировали ракетно-дроновые удары России и выявляли позиции украинского ПВО в порту. Агент находится под стражей, а по его сообщнице решается вопрос о мере пресечения. Им грозит пожизненное заключение.



Кроме этого, ранее в Одессе разоблачили двух военных и их сообщниц, работавших на ФСБ. Вражеские агенты сливали оккупантам информацию о расположении техники и военных объектов в городе, за что теперь могут быть приговорены к пожизненному заключению.