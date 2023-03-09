Одеситку засуджено за продаж неіснуючого військового спорядження

Бізнеследі "заробила" 50 тисяч

Одеситка вирішила заробити на війні. Жінка "продавала" військове спорядження для українських захисників. Тепер вона сидітиме за ґратами.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

Прокурори у суді довели, що засуджена приєднавшись до волонтерської групи у соцмережах, відстежувала оголошення про пошук військового спорядження для українських захисників та пропонувала свій товар. Відправити необхідне спорядження жінка обіцяла після попередньої оплати на її банківську картку.

"Зловмисниця отримала понад 50 тис. грн за продаж 2 приладів нічного бачення та 8 радіостанцій. Замовникам шахрайка нічого не відправила, оскільки насправді не мала ніякого товару. Кошти ошуканих людей витратила на власні потреби", — йдеться в повідомленні.

Яке покарання чекає на бізнеследі

За публічного обвинувачення прокурорів Київської окружної прокуратури м. Одеси визнано винною мешканку Одеси за фактом шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки (ч. 3 ст. 190 КК України). Її засуджено до 5 років позбавлення волі.

Шахрайські схеми на Одещині

Троє мешканців Одеської області привласнили понад 300 тисяч гривень банківських карток прикриваючись "допомогою від ООН". Українців закликають звертатись до поліції, в разі незаконного списання грошей даною схемою.

Мешканець Одещини розміщував у соцмережах інформацію про продаж автомобілів, яких не існує, за заниженими цінами для ЗСУ. Однією з умов продажу авто була сплата авансу на його банківську картку.