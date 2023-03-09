Одесситка осуждена за продажу несуществующего военного снаряжения

Бизнес-леди "заработала" 50 тысяч

Одесситка решила заработать на войне. Женщина "продавала" военное снаряжение для украинских защитников. Теперь она будет сидеть за решеткой.

Об этом сообщает пресс-служба Одесской областной прокуратуры.

Прокуроры в суде доказали, что осужденная, присоединившись к волонтерской группе в соцсетях, отслеживала объявления о поиске военного снаряжения для украинских защитников и предлагала свой товар. Отправить необходимое снаряжение женщина обещала после предварительной оплаты на ее банковскую карту.

"Злоумышленница получила более 50 тыс. грн за продажу двух приборов ночного видения и восьми радиостанций. Заказчикам мошенница ничего не отправила, поскольку на самом деле не имела никакого товара. Средства обманутых людей потратила на собственные нужды", — говорится в сообщении.

Какое наказание ждет бизнес-леди

При публичном обвинении прокуроров Киевской окружной прокуратуры г. Одессы признана виновной жительница Одессы по факту мошенничества с использованием электронно-вычислительной техники (ч. 3 ст. 190 УК Украины). Она приговорена к 5 годам лишения свободы.

Мошеннические схемы в Одесской области

Трое жителей Одесской области присвоили более 300 тысяч гривен банковских карт, прикрываясь "помощью от ООН". Украинцев призывают обращаться в полицию в случае незаконного списания денег по данной схеме.

Житель Одесщины размещал в соцсетях информацию о продаже несуществующих автомобилей по заниженным ценам для ВСУ. Одним из условий продажи авто была уплата аванса на его банковскую карту.