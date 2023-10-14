Одеситок закликають пройти безоплатно мамографію: адреси медзакладів

Цифровий мамограф. Фото: Департамент охорони здоров’я ОМР

В Одесі з 16 по 20 жовтня за підтримки міського Департаменту охорони здоров'я проведуть Тиждень профілактики та ранньої діагностики раку молочної залози.

Про це повідомляється на сайті міської ради.

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"Всі охочі жінки запрошуються безоплатно пройти мамографію. Після 40 років це рекомендовано робити щороку навіть за відсутності скарг", – йдеться у повідомленні.

Адреси медичних закладів

Консультативно-діагностичний центр №6

вул. Зоопаркова, 8, Міський центр здоров’я сім’ї, з 9.00 до 18.00.

Телефони: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03

Консультативно-діагностичний Центр №20

вул. Левітана. 62, 7 поверх, каб.703, з 9.00 до 13.00 (до 3-го розміру грудей).

Телефони: (048) 798-80-19

Консультативно-діагностичний центр №29

просп. Добровольського, 100, мамографічний кабінет, з 8.00 до 17.30.

Телефони: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46

Рак молочної залози

Зазначимо, що однією з найпоширеніших онкопатологій у жінок у всьому світі та в Україні є рак молочної залози. В Одесі на базі консультативно-діагностичного центру №6 створено сучасний Центр здоров'я сім'ї, обладнаний новітньою мамографічною та УЗД-апаратурою. Там можна отримати консультацію мамолога, онколога, гінеколога, пройти лабораторне обстеження, за потреби зробити біопсію з подальшою гістологічною діагностикою. Минулого року в Центрі здоров'я сім'ї КДЦ №6 проведено понад 5000 мамографічних обстежень. У 3500 жінок виявлені різні захворювання молочної залози, в тому числі 105 випадків злоякісних пухлин. Пацієнтки направлені на подальші консультації та лікування до профільних фахівців. За електронним направленням сімейного лікаря мамографія проводиться безплатно відповідно до державної програми медичних гарантій.

Нагадаємо, в міських медзакладах Одеси провели тиждень профілактики та раннього виявлення онкологічних захворювань. Під час акції сімейні лікарі обстежили загалом 6077 осіб, зокрема 2574 чоловіка та 3503 жінки.