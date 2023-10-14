Одесситок призывают пройти безвозмездно маммографию: адреса медучреждений

Одесситок призывают пройти бесплатно маммографию: адреса медучреждений
В Одессе с 16 по 20 октября при поддержке городского Департамента здравоохранения проведут Неделю профилактики и ранней диагностики рака молочной железы.
Об этом сообщается на сайте городского совета.
"Все желающие женщины приглашаются безплатно пройти маммографию. После 40 лет это рекомендовано делать каждый год даже при отсутствии жалоб", — говорится в сообщении.
Адреса медицинских учреждений
- Консультативно-диагностический центр №6
ул. Зоопарковая, 8, Городской центр здоровья семьи, с 9.00 до 18.00.
Телефоны: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03
- Консультативно-диагностический центр №20
ул. Левитана. 62, 7 этаж, каб.703, с 9.00 до 13.00 (до 3-го размера груди).
Телефоны: (048) 798-80-19
- Консультативно-диагностический центр №29
просп. Добровольского, 100, маммографический кабинет, с 8.00 до 17.30.
Телефоны: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46
Рак молочной железы
Отметим, что одной из самых распространенных онкопатологий у женщин во всем мире и в Украине является рак молочной железы. В Одессе на базе консультативно-диагностического центра №6 создан современный Центр здоровья семьи, оборудованный новейшей маммографической и УЗИ-аппаратурой. Там можно получить консультацию маммолога, онколога, гинеколога, пройти лабораторное обследование, при необходимости сделать биопсию с последующей гистологической диагностикой. В прошлом году в Центре здоровья семьи КДЦ №6 проведено более 5000 маммографических обследований. У 3500 женщин обнаружены разные заболевания молочной железы, в том числе 105 случаев злокачественных опухолей. Пациентки направлены на дальнейшие консультации и лечение к профильным специалистам. По электронному направлению семейного врача маммография проводится бесплатно в соответствии с государственной программой медицинских гарантий.
Напомним, в городских медучреждениях Одессы была проведена неделя профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. В ходе акции семейные врачи обследовали всего 6077 человек, в том числе 2574 мужчині и 3503 женщины.
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