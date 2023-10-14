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Одесситок призывают пройти бесплатно маммографию: адреса медучреждений

14 октября 2023 12:15
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор
Одесситок призывают пройти безвозмездно маммографию: адреса медучреждений
Цифровой маммограф. Фото: Департамент здравоохранения ОМР
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лилия Швец
Лилия Швец
редактор

В Одессе с 16 по 20 октября при поддержке городского Департамента здравоохранения проведут Неделю профилактики и ранней диагностики рака молочной железы.

Об этом сообщается на сайте городского совета.

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"Все желающие женщины приглашаются безплатно пройти маммографию. После 40 лет это рекомендовано делать каждый год даже при отсутствии жалоб", — говорится в сообщении.

Адреса медицинских учреждений

  • Консультативно-диагностический центр №6

ул. Зоопарковая, 8, Городской центр здоровья семьи, с 9.00 до 18.00.
Телефоны: (048) 748-01-45; (048) 753-01-45; (048) 704-88-03

  • Консультативно-диагностический центр №20

ул. Левитана. 62, 7 этаж, каб.703, с 9.00 до 13.00 (до 3-го размера груди).
Телефоны: (048) 798-80-19

  • Консультативно-диагностический центр №29

просп. Добровольского, 100, маммографический кабинет, с 8.00 до 17.30.
Телефоны: (048) 758-52-56; (048) 758-35-78; (048) 758-50-46

Рак молочной железы

Отметим, что одной из самых распространенных онкопатологий у женщин во всем мире и в Украине является рак молочной железы. В Одессе на базе консультативно-диагностического центра №6 создан современный Центр здоровья семьи, оборудованный новейшей маммографической и УЗИ-аппаратурой. Там можно получить консультацию маммолога, онколога, гинеколога, пройти лабораторное обследование, при необходимости сделать биопсию с последующей гистологической диагностикой. В прошлом году в Центре здоровья семьи КДЦ №6 проведено более 5000 маммографических обследований. У 3500 женщин обнаружены разные заболевания молочной железы, в том числе 105 случаев злокачественных опухолей. Пациентки направлены на дальнейшие консультации и лечение к профильным специалистам. По электронному направлению семейного врача маммография проводится бесплатно в соответствии с государственной программой медицинских гарантий.

Напомним, в городских медучреждениях Одессы была проведена неделя профилактики и раннего выявления онкологических заболеваний. В ходе акции семейные врачи обследовали всего 6077 человек, в том числе 2574 мужчині и 3503 женщины.

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