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Одеська фірма відсудила в ОВА статус критичної інфраструктури

17 січня 2025 15:39
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеська фірма виграла суд в ОВА про статус критичної інфраструктури
Будівля Одеської ОВА. Фото: lightek
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська ОВА позбавила фірму "Апогей" статусу критично важливого підприємства. Компанія оскаржила це рішення в суді. Суддя вказав на помилку обласних чиновників.

Про це журналісти Новини.LIVE дізналися з рішення Одеського окружного адміністративного суду.

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Деталі справи

Фірма "Апогей" займається будівельно-монтажними роботами. У серпні минулого року її визнали підприємством, критично важливим для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення. Однак Одеська ОВА скасувала цей статус. На думку обласних чиновників, компанія не відповідає вимогам щодо середньої зарплати.

Суд визначив, що в ОВА неправильно підрахували заробіток робітників "Апогею". Тому обласну адміністрацію зобов'язали скасувати своє рішення. Відповідно, підприємству повернуть статус критично важливого. Крім того, влада регіону має сплатити 3 тис. грн судових витрат.

Зазначимо, що підприємства, які мають статус критично важливих, можуть забронювати половину військовозобов'язаних працівників строком на рік.

Нагадаємо, Новини.LIVE поспілкувалися з юристом щодо того, чи може ТЦК мобілізувати заброньованого працівника. Також ми розповідали про основні умови для бронювання.

Одеса Одеська область Одеська ОДА мобілізація бронювання судові рішення

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Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн - 80x80

Бійці ППО 3-ї ОШБр потребують допомоги — ціль 500 тис. грн

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