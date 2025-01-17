Одесская фирма выиграла суд у ОВА о статусе критической инфраструктуры

Здание Одесской ОГА. Фото: lightek

Одесская ОГА лишила фирму "Апогей" статуса критически важного предприятия. Компания обжаловала это решение в суде. Судья указал на ошибку областных чиновников.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Одесского окружного административного суда.

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Детали дела

Фирма "Апогей" занимается строительно-монтажными работами. В августе прошлого года ее признали предприятием, критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Однако Одесская ОГА отменила этот статус. По мнению областных чиновников, компания не соответствует требованиям по средней зарплате.

Суд определил, что в ОГА неправильно подсчитали заработок рабочих "Апогея". Поэтому областную администрацию обязали отменить свое решение. Соответственно, предприятию вернут статус критически важного. Кроме того, власти региона должны оплатить 3 тыс. грн судебных расходов.

Отметим, что предприятия, которые имеют статус критически важных, могут забронировать половину военнообязанных работников сроком на год.

Напомним, Новини.LIVE пообщались с юристом относительно того, может ли ТЦК мобилизовать забронированного работника. Также мы рассказывали об основных условиях для бронирования.