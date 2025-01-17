Одесская фирма выиграла суд у ОВА о статусе критической инфраструктуры

Одесская фирма отсудила у ОВА статус критической инфраструктуры
Одесская ОГА лишила фирму "Апогей" статуса критически важного предприятия. Компания обжаловала это решение в суде. Судья указал на ошибку областных чиновников.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из решения Одесского окружного административного суда.
Детали дела
Фирма "Апогей" занимается строительно-монтажными работами. В августе прошлого года ее признали предприятием, критически важным для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения. Однако Одесская ОГА отменила этот статус. По мнению областных чиновников, компания не соответствует требованиям по средней зарплате.
Суд определил, что в ОГА неправильно подсчитали заработок рабочих "Апогея". Поэтому областную администрацию обязали отменить свое решение. Соответственно, предприятию вернут статус критически важного. Кроме того, власти региона должны оплатить 3 тыс. грн судебных расходов.
Отметим, что предприятия, которые имеют статус критически важных, могут забронировать половину военнообязанных работников сроком на год.
Напомним, Новини.LIVE пообщались с юристом относительно того, может ли ТЦК мобилизовать забронированного работника. Также мы рассказывали об основных условиях для бронирования.
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