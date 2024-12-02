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Одеська мерія передає землю родині скандального депутата

2 грудня 2024 12:59
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Мати скандального Кісловського отримає землю в Одесі
Депутат міськради Андрій Кісловський. Фото: Facebook
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Одеська міськрада розгляне питання про передачу в оренду землі заводу ковальсько-пресових апаратів. Власницею понад половини акцій підприємства є мати скандально відомого депутата Одеської міської ради Андрія Кісловського.

Про це журналісти Новини.LIVE довідалися з проєкту рішення міськради

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На найближчій сесії міської ради, яка запланована на 4 грудня, депутати розглянуть питання про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення 0,78 га землі на вулиці Тараса Кузьміна (Градоначальницька), 4. Цю ділянку мають передати в оренду підприємству "Одеський завод з випуску ковальсько-пресових апаратів". Ця фірма є акціонерним товариством, але контрольним пакетом у майже 52% акцій володіє Раїса Кісловська.

Що відомо про власника

Раїса Кісловська — колишня співвласниця дельфінарія "Нема" і мати депутата Одеської міськради Андрія Кісловського. Останній фігурує у великій кількості скандалів. Зокрема, йдеться про будівництва на узбережжі та у центрі міста, проти яких виступали місцеві активісти — наприклад, на території колишніх тенісних кортів на Лідерсівському бульварі. Деякі з будівельних проєктів Кісловського досі оскаржуються у судах. У квітні 2022 року депутата затримували правоохоронні органи. До того ж його підозрюють у веденні бізнесу у тимчасово окупованому Криму.

Раніше ми повідомляли, що наступного року набудуть чинності нові правила землевідведення. Також в Одесі за вкрай низькими цінами продали елітну землю в Аркадії.

Одеса земля Одеська область місцеві депутати Новини Одеси

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