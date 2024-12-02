Мать скандального Кисловского получит землю в Одессе

Одесская мэрия передает землю семье скандального депутата
Одесский горсовет рассмотрит вопрос о передаче в аренду земли завода кузнечно-прессовых аппаратов. Владелицей более половины акций предприятия является скандально известный депутат Одесского городского совета Андрей Кисловский.
Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из проекта решения горсовета.
Земля для завода
На ближайшей сессии городского совета, которая запланирована на 4 декабря, депутаты рассмотрят вопрос об утверждении проекта землеустройства по отводу 0,78 га земли по улице Тараса Кузьмина (Градоначальницкая), 4. Этот участок должны передать в аренду предприятию "Одесский завод по выпуску кузнечно-прессовых аппаратов». Эта фирма является акционерным обществом, но контрольным пакетом почти 52% акций владеет Раиса Кисловская.
Что известно о владельце
Раиса Кисловская — бывшая совладелица дельфинария "Немо" и мать депутата Одесского горсовета Андрея Кисловского. Последний фигурирует в большом количестве скандалов. В частности, речь идет о строительстве на побережье и в центре города, против которых выступали местные активисты, например, на территории бывших теннисных кортов на Лидерсовском бульваре. Некоторые из строительных проектов Кисловского до сих пор обжалуются в судах. В апреле 2022 депутата задерживали правоохранительные органы. К тому же, его подозревают в ведении бизнеса во временно оккупированном Крыму.
Ранее мы сообщали, что в следующем году вступят в силу новые правила землеотвода. Также в Одессе по очень низким ценам продали элитную землю в Аркадии.
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