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Одесская мэрия передает землю семье скандального депутата

2 декабря 2024 12:59
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Мать скандального Кисловского получит землю в Одессе
Депутат горсовета Андрей Кисловский. Фото: Facebook
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Одесский горсовет рассмотрит вопрос о передаче в аренду земли завода кузнечно-прессовых аппаратов. Владелицей более половины акций предприятия является скандально известный депутат Одесского городского совета Андрей Кисловский.

Об этом журналисты Новини.LIVE узнали из проекта решения горсовета.

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На ближайшей сессии городского совета, которая запланирована на 4 декабря, депутаты рассмотрят вопрос об утверждении проекта землеустройства по отводу 0,78 га земли по улице Тараса Кузьмина (Градоначальницкая), 4. Этот участок должны передать в аренду предприятию "Одесский завод по выпуску кузнечно-прессовых аппаратов». Эта фирма является акционерным обществом, но контрольным пакетом почти 52% акций владеет Раиса Кисловская.

Что известно о владельце

Раиса Кисловская — бывшая совладелица дельфинария "Немо" и мать депутата Одесского горсовета Андрея Кисловского. Последний фигурирует в большом количестве скандалов. В частности, речь идет о строительстве на побережье и в центре города, против которых выступали местные активисты, например, на территории бывших теннисных кортов на Лидерсовском бульваре. Некоторые из строительных проектов Кисловского до сих пор обжалуются в судах. В апреле 2022 депутата задерживали правоохранительные органы. К тому же, его подозревают в ведении бизнеса во временно оккупированном Крыму.

Ранее мы сообщали, что в следующем году вступят в силу новые правила землеотвода. Также в Одессе по очень низким ценам продали элитную землю в Аркадии.

Одесса земля Одесская область местные депутаты Новости Одессы

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