Одеська міськрада допустить волонтерів до закупівель за рахунок бюджету

Засідання в мерії Одеси. Фото: Міськрада Одеси

Одеська міськрада вирішила розширити можливості волонтерських організацій для допомоги збройним силам України. Для цього були внесені зміни в міську цільову програму допомоги ТрО.



Про це повідомляє офіційний сайт одеської мерії.

Що зміниться

За новим порядком Департамент внутрішньої політики буде розподіляти бюджетні кошти серед волонтерських громадських організацій, які є постачальниками для конкретних військових підрозділів.



"Так, запропонована муніципалітетом ініціатива потребує бюджетної дисципліни, але ці кошти можуть стати для волонтерів додатковим джерелом надходжень. А для військових це додаткові дрони, турнікети, автівки тощо — все те, що наближає нас до перемоги", — зазначила заступниця міського голови Світлана Бедрега.

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Інструкції для волонтерів

За словами директора Департаменту внутрішньої політики найближчим часом для громадських організацій буде створена інструкція, де буде докладно викладена процедура закупівлі товарів подвійного призначення для військових за кошти місцевого бюджету. Консультації з цього питання Департамент внутрішньої політики надає вже відсьогодні.



Раніше ми публікували ексклюзивне інтерв'ю з волонтером Олександром Яковенком, який розповів про труднощі з оформленням документів для надання допомоги військовим.

Також ми розповідали, як одеські волонтери працюють на одному з міських пунктів обігріву.