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В Одесі відкрили пункт обігріву — куди звернутися по допомогу

8 січня 2024 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
В Одесі відкрили пункт обігріву — куди звернутися по допомогу
Волонтер розігріває піч. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У звʼязку з негодою в Одесі відкрився пункт обігріву на Куликовому полі. До нього можуть звернутися усі, хто потребує допомоги та прихистку під час сильного вітру та опадів. 

Журналісти Новини.LIVE побували на місці та поспілкувалися з волонтерами та відвідувачами пункту. 

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За інформацією волонтерів, допомогу можна отримати цілодобово. Відвідувачів двічі на день годують супом, також є безлімітний гарячий чай. 

Медикаменти у пункті. Фото: Новини.LIVE
Місця для сидіння. Фото: Новини.LIVE

Крім того, у пункті надають медичну допомогу, обробляють рани та забезпечують медикаментами — противірусними та знеболювальними. Також поряд цілодобова чатує швидка. 

Автівка швидкої біля палаток. Фото: Новини.LIVE

Два пункти обігріву 

Зазначимо, що на Куликовому полі відкрили одразу два пункти — обігріву та незламності. До першого можуть звернутися безпритульні, а до другого — містяни, які за будь-яких причин не змогли доїхати додому. 

"Тут поряд залізничний вокзал, тому є люди, які не встигають вчасно дістатися додому. Вони приходять сюди за гарячим чаєм та Інтернетом", — сказав голова християнської місії "Нове життя" Федір Герасимов. 

Волонтер Федір Герасимов. Фото: Новини.LIVE

Скільки працюватиме пункт

За словами волонтерів, все залежить від погоди, однак планують, що палатки стоятимуть протягом двох місяців. 

"Цей пункт обігріву не працює лише для тепла. Тут волонтери працюють над тим, щоб люди залишили вулицю та почали змінювати своє життя", — додав волонтер.

Облаштування пунктів. Фото: Новини.LIVE

Слід зазначити, що у 2019 році до пункту звернувся Леонід, який жив на вулиці та вживав наркотики. Однак прийшов до волонтерів та почав працювати і займатися спортом. 

"Раніше у мене в голові була вулиця, а зараз змінилося ставлення до світу та до людей. Я сам відновився і тепер допомагаю людям", — розповів Леонід.

Волонтер Леонід. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, у другій половині дня в Одеській області посилився вітер та опади, також почала стрімко падати температура та зʼявлятися ожеледиця. В ОВА детально розповіли про ситуацію у різних районах. 

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