Негода на Одещині — яка ситуація у районах області

Дорога у сніговій заметілі. Фото: ВВС

У другій половині дня в Одеській області посилився вітер та опади, також почала стрімко падати температура та зʼявлятися ожеледиця. В ОВА детально розповіли про ситуацію у різних районах.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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Що відомо про ситуацію у районах

Роздільнянський район:

Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.

Електропостачання відсутнє в 33 населених пунктах(16 660 осіб). ДТЕК працює над відновленням.

На дорогах працює спецтехніка.

Березівський район:

Електроенергія відсутня повністю у 80 населених пунктах, частково відсутнє 15.

Вода є у всіх населених пунктах.

На території району ожеледиця, налипання льоду на проводах.

Енергетики та комунальники працюють у подвоєному.

Білгород-Дністровський район:

Електропостачання, водопостачання, теплопостачання працює в штатному режимі.

На дорогах ожеледиці немає.

Подільський район:

Відсутнє електропостачання у 105 населених пунктах (86 109 осіб).

Централізоване водо-, тепло-, газопостачання наявне.

Дороги прочищені, ожеледиця.

Одеський район:

Електропостачання відсутнє у трьох населених пунктах, працюють генератори,

Водо-, теплопостачання в наявності.

Все працює у штатному режимі.

Ізмаїльський район:

Енергопостачання відсутнє в с. Лощинівка (пошкоджені лінії електропередач), ДТЕК працює.

Водопостачання, газопостачання, теплопостачання у штатному режимі.

Болградський район:

Усе працює у звичайному режимі.

Екстрені служби допомоги

Цілодобова медична швидка допомога — 103;

Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;

Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без світла. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів.

Також ми писали, що сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи.