Негода на Одещині — яка ситуація у районах області
У другій половині дня в Одеській області посилився вітер та опади, також почала стрімко падати температура та зʼявлятися ожеледиця. В ОВА детально розповіли про ситуацію у різних районах.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Що відомо про ситуацію у районах
Роздільнянський район:
- Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.
- Електропостачання відсутнє в 33 населених пунктах(16 660 осіб). ДТЕК працює над відновленням.
- На дорогах працює спецтехніка.
Березівський район:
- Електроенергія відсутня повністю у 80 населених пунктах, частково відсутнє 15.
- Вода є у всіх населених пунктах.
- На території району ожеледиця, налипання льоду на проводах.
- Енергетики та комунальники працюють у подвоєному.
Білгород-Дністровський район:
- Електропостачання, водопостачання, теплопостачання працює в штатному режимі.
- На дорогах ожеледиці немає.
Подільський район:
- Відсутнє електропостачання у 105 населених пунктах (86 109 осіб).
- Централізоване водо-, тепло-, газопостачання наявне.
- Дороги прочищені, ожеледиця.
Одеський район:
- Електропостачання відсутнє у трьох населених пунктах, працюють генератори,
- Водо-, теплопостачання в наявності.
- Все працює у штатному режимі.
Ізмаїльський район:
- Енергопостачання відсутнє в с. Лощинівка (пошкоджені лінії електропередач), ДТЕК працює.
- Водопостачання, газопостачання, теплопостачання у штатному режимі.
Болградський район:
- Усе працює у звичайному режимі.
Екстрені служби допомоги
- Цілодобова медична швидка допомога — 103;
- Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
- Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.
Нагадаємо, через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без світла. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів.
Також ми писали, що сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи.
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