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Негода на Одещині — яка ситуація у районах області

8 січня 2024 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Негода на Одещині — яка ситуація у районах області
Дорога у сніговій заметілі. Фото: ВВС
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

У другій половині дня в Одеській області посилився вітер та опади, також почала стрімко падати температура та зʼявлятися ожеледиця. В ОВА детально розповіли про ситуацію у різних районах. 

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер. 

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Що відомо про ситуацію у районах

Роздільнянський район:

  • Водо- та теплопостачання працює в штатному режимі.
  • Електропостачання відсутнє в 33 населених пунктах(16 660 осіб). ДТЕК працює над відновленням.
  • На дорогах працює спецтехніка.

Березівський район:

  • Електроенергія відсутня повністю у 80 населених пунктах, частково відсутнє 15.
  • Вода є у всіх населених пунктах.
  • На території району ожеледиця, налипання льоду на проводах.
  • Енергетики та комунальники працюють у подвоєному.

Білгород-Дністровський район:

  • Електропостачання, водопостачання, теплопостачання працює в штатному режимі.
  • На дорогах ожеледиці немає.

Подільський район:

  • Відсутнє електропостачання у 105 населених пунктах (86 109 осіб).
  • Централізоване водо-, тепло-, газопостачання  наявне.
  • Дороги прочищені, ожеледиця. 

Одеський район:

  • Електропостачання відсутнє у трьох населених пунктах, працюють генератори,
  • Водо-, теплопостачання в наявності.
  • Все працює у штатному режимі.

Ізмаїльський район:

  • Енергопостачання відсутнє в с. Лощинівка (пошкоджені лінії електропередач), ДТЕК працює.
  • Водопостачання, газопостачання, теплопостачання у штатному режимі.

Болградський район:

  • Усе працює у звичайному режимі.

Екстрені служби допомоги

  • Цілодобова медична швидка допомога — 103;
  • Патрульна служба МВС України в Одесі — 102;
  • Оперативний міський центр "Швидка комунальна допомога" — 15-01.

Нагадаємо, через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без світла. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів. 

Також ми писали, що сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи. 

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