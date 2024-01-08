Наслідки негоди — на дорогах Одещини тривають очисні роботи
Сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи.
Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.
Всього на дорогах працюють 62 працівники та 45 одиниць техніки. Ще 58 працівників та 39 одиниць техніки знаходяться на цілодобовому чергуванні.
Погіршення буде о другій половині дня
Крім того, у відомстві зазначають, що циклон з обіду повністю вкриє всю область. Триватиме негода до вечора 9 січня.
"Учасники дорожнього руху, просимо Вас враховувати погодні умови та бути особливо уважними за кермом. Дотримуйтесь ПДР. Надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці", — додають комунальники.
В Одесі зупинився трамвай
Зазначимо, що через негоду трамвай №20, який курсував від Пересипського мосту до Хаджибейського лиману тимчасово припинив рух. Замість нього на маршрут вийшов автобус.
Нагадаємо, станом на ранок 8 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнено біля обох прикордонних пунктів. Крім того, через негоду може бути ускладнено рух за містом.
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