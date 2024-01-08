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Наслідки негоди — на дорогах Одещини тривають очисні роботи

8 січня 2024 11:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Наслідки негоди — на дорогах Одещини тривають очисні роботи
Комунальники працюють на дорогах. Фото: скриншот
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи. 

Про це повідомили у пресслужбі Служби відновлення та розвитку інфраструктури в Одеській області.

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Всього на дорогах працюють 62 працівники та 45 одиниць техніки. Ще 58 працівників та 39 одиниць техніки знаходяться на цілодобовому чергуванні.

Погіршення буде о другій половині дня

Крім того, у відомстві зазначають, що циклон з обіду повністю вкриє всю область. Триватиме негода до вечора 9 січня. 

"Учасники дорожнього руху, просимо Вас враховувати погодні умови та бути особливо уважними за кермом. Дотримуйтесь ПДР. Надавайте пріоритет у русі снігоприбиральній техніці", — додають комунальники. 

В Одесі зупинився трамвай

Зазначимо, що через негоду трамвай №20, який курсував від Пересипського мосту до Хаджибейського лиману тимчасово припинив рух. Замість нього на маршрут вийшов автобус. 

Нагадаємо, станом на ранок 8 січня спостерігаються незначні затори на трасі Одеса — Рені у бік молдавського кордону. Рух ускладнено біля обох прикордонних пунктів. Крім того, через негоду може бути ускладнено рух за містом.

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