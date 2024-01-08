Синоптики дали прогноз погоди на сьогодні в Одесі

Жінка під час негоди. Фото: Новини.LIVE

Сьогодні, 8 січня, в Одесі вночі та вдень очікуються значні опади, вночі у вигляді дощу. Вдень ожеледь, ожеледиця, налипання мокрого снігу, хуртовина. Видимість під час опадів 200-500м. Вітер вранці та вдень північно-східний 15-20 м/с.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

Ранок: зранку очікується похмура погода, рясний дощ. Температура становитиме +4 °C. Вітер східний — 8,7 м/с.

День: вдень в Одесі зберігатиметься дощова погода, можливий мокрий сніг. Температура становитиме -1 °C. Вітер північний — 8,7 м/с.

Вечір: на вечір опадів теж не передбачається. Температура повітря підніметься до -5 °C. Вітер північний — 9,4 м/с.

Схід сонця: 8 січня сонце зійде о 07:40.

Захід сонця: 8 січня сонце заходитиме о 16:27.

Тривалість світлового дня: 8 годин і 47 хвилин.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Прогноз погоди в Одеській області

Хмарно.

Вдень місцями дощ.

На півночі значний сніг, налипання мокрого снігу, хуртовина, ожеледь, ожеледиця.

Вітер східний, вдень північно-східний, 15-20 м/с.

Температура вночі та вдень +2...+7°С.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні на 8 січня

У понеділок по всій Україні очікується снігопад, сильні вітри, ожеледиця, хуртовини та мокрий сніг, а у південних регіонах — дощі, місцями сильні опади.

Проте південні регіони уникнуть серйозних наслідків циклону, можливий лише легкий сніг.

Вночі очікується -14...-9 °С, на півночі -18 °С, вдень -12...-6 °С, на півночі -15 °С. На півдні збережеться тепліша погода з плюсовими температурами.

Нагадаємо, в Одесі та області очікується значне погіршення погодних умов: вітер та хуртовини. Через негоду одеські школярі можуть перейти на дистанційне навчання.