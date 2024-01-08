Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе

Женщина во время непогоды. Фото: Новини.LIVE

Сегодня, 8 января, в Одессе ночью и днем ожидаются осадки, ночью в виде дождя. Днем гололедица, гололедица, налипание мокрого снега, метель. Видимость при осадках 200-500м. Ветер утром и днем северо-восточный 15-20 м/с.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

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Утро: утром ожидается пасмурная погода, обильный дождь. Температура составляет +4 °C. Ветер восточный — 8,7 м/с.

День: днем в Одессе будет дождливая погода, возможен мокрый снег. Температура будет составлять -1 °C. Ветер северный — 8,7 м/с.

Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до -5 °C. Ветер северный — 9,4 м/с.

Восход солнца: 8 января солнце взойдет в 07:40.

Заход: 8 января солнце будет заходить в 16:27.

Продолжительность светового дня: 8 часов и 47 минут.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Прогноз погоды в Одесской области

Облачно.

Днем местами дождь.

На севере значительный снег, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица.

Ветер восточный, днем северо-восточный, 15-20 м/с.

Температура ночью и днем +2...+7°С.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине на 8 января

В понедельник по всей Украине ожидается снегопад, сильные ветры, гололедица, метели и мокрый снег, а в южных регионах — дожди, местами сильные осадки.

Однако южные регионы уйдут от серьезных последствий циклона, возможен лишь легкий снег.

Ночью ожидается -14...-9°С, на севере -18°С, днем -12...-6°С, на севере -15°С. На юге сохранится более теплая погода с плюсовыми температурами.

Напомним, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.