Синоптики дали прогноз погоды на сегодня в Одессе
Сегодня, 8 января, в Одессе ночью и днем ожидаются осадки, ночью в виде дождя. Днем гололедица, гололедица, налипание мокрого снега, метель. Видимость при осадках 200-500м. Ветер утром и днем северо-восточный 15-20 м/с.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
Утро: утром ожидается пасмурная погода, обильный дождь. Температура составляет +4 °C. Ветер восточный — 8,7 м/с.
День: днем в Одессе будет дождливая погода, возможен мокрый снег. Температура будет составлять -1 °C. Ветер северный — 8,7 м/с.
Вечер: к вечеру осадков тоже не предполагается. Температура воздуха поднимется до -5 °C. Ветер северный — 9,4 м/с.
Восход солнца: 8 января солнце взойдет в 07:40.
Заход: 8 января солнце будет заходить в 16:27.
Продолжительность светового дня: 8 часов и 47 минут.
Прогноз погоды в Одесской области
- Облачно.
- Днем местами дождь.
- На севере значительный снег, налипание мокрого снега, метель, гололед, гололедица.
- Ветер восточный, днем северо-восточный, 15-20 м/с.
- Температура ночью и днем +2...+7°С.
Погода в Украине на 8 января
В понедельник по всей Украине ожидается снегопад, сильные ветры, гололедица, метели и мокрый снег, а в южных регионах — дожди, местами сильные осадки.
Однако южные регионы уйдут от серьезных последствий циклона, возможен лишь легкий снег.
Ночью ожидается -14...-9°С, на севере -18°С, днем -12...-6°С, на севере -15°С. На юге сохранится более теплая погода с плюсовыми температурами.
Напомним, в Одессе и области ожидается значительное ухудшение погодных условий: ветер и метели. Из-за непогоды одесские школьники могут перейти на дистанционное обучение.
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