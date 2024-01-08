Последствия непогоды — на дорогах Одесчины продолжаются очистные работы

Коммунальщики работают на дорогах. Фото: скриншот

Сегодня, 8 января, в Одесской области значительно ухудшилась погода, из-за чего коммунальщики были переведены и усилен режим работы. На дорогах региона продолжаются очистные работы.

Об этом сообщили в пресс-службе Службы восстановления и развития инфраструктуры в Одесской области.

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Всего на дорогах работают 62 работника и 45 единиц техники. Еще 58 работников и 39 единиц техники находятся на круглосуточном дежурстве.

Ухудшение будет во второй половине дня

Кроме того, в ведомстве отмечают, что циклон с обеда полностью укроет всю область. Продлится ненастье до вечера 9 января.

"Участники дорожного движения, просим Вас учитывать погодные условия и быть особенно внимательными за рулем. Следуйте ПДД. Придавайте приоритет в движении снегоуборочной технике", — добавляют коммунальщики.

В Одессе остановился трамвай

Отметим, что из-за непогоды трамвай №20, курсировавший от Пересыпского моста до Хаджибейского лимана временно прекратил движение. Вместо него на маршрут вышел автобус.

Напомним, по состоянию на утро 8 января наблюдаются незначительные пробки на трассе Одесса — Рени в сторону молдавской границы. Движение затруднено у обоих пограничных пунктов. Кроме того, из-за непогоды может быть затруднено движение за городом.