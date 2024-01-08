Непогода в Одесской области — какая ситуация в районах

Дорога в снежной метели. Фото: BBC

Во второй половине дня в Одесской области усилился ветер и осадки, также начала стремительно падать температура и появляться гололедица. В ОВА подробно рассказали о ситуации в разных районах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно о ситуации в районах

Раздельнянский район:

Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.

Электроснабжение отсутствует в 33 населенных пунктах (16 660 человек). ДТЭК работает над восстановлением.

На дорогах работает спецтехника.

Березовский район:

Электроэнергия отсутствует полностью в 80 населённых пунктах, частично отсутствует 15.

Вода есть во всех населенных пунктах.

На территории района гололедица, налипание льда на проводах.

Энергетики и коммунальщики работают в удвоенном.

Белгород-Днестровский район:

Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение работает в штатном режиме.

На дорогах гололеда нет.

Подольский район:

Отсутствует электроснабжение в 105 населенных пунктах (86 109 человек).

Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение имеется.

Дороги прочистены, гололедица.

Одесский район:

Электроснабжение отсутствует в трех населенных пунктах, работают генераторы,

Водо-, теплоснабжение налицо.

Всё работает в штатном режиме.

Измаильский район:

Энергоснабжение отсутствует в с. Лощиновка (повреждены линии электропередач), ДТЭК работает.

Водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение в штатном режиме.

Болградский район:

Все работает в обычном режиме.

Экстренные службы помощи

Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;

Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;

Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, из-за непогоды в Одесской области, в результате налипания мокрого снега и гололеда 225 населенных пунктов остаются без света. Пока известно, что это почти 70 тысяч потребителей.

Также мы писали, что сегодня, 8 января, в Одесской области значительно ухудшилась погода, из-за чего коммунальщики перевели и усиленный режим работы. На дорогах региона продолжаются очистные работы.