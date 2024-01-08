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Непогода в Одесской области — какая ситуация в районах

8 января 2024 14:00
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Непогода в Одесской области — какая ситуация в районах
Дорога в снежной метели. Фото: BBC
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Во второй половине дня в Одесской области усилился ветер и осадки, также начала стремительно падать температура и появляться гололедица. В ОВА подробно рассказали о ситуации в разных районах.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

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Что известно о ситуации в районах

Раздельнянский район:

  • Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.
  • Электроснабжение отсутствует в 33 населенных пунктах (16 660 человек). ДТЭК работает над восстановлением.
  • На дорогах работает спецтехника.

Березовский район:

  • Электроэнергия отсутствует полностью в 80 населённых пунктах, частично отсутствует 15.
  • Вода есть во всех населенных пунктах.
  • На территории района гололедица, налипание льда на проводах.
  • Энергетики и коммунальщики работают в удвоенном.

Белгород-Днестровский район:

  • Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение работает в штатном режиме.
  • На дорогах гололеда нет.

Подольский район:

  • Отсутствует электроснабжение в 105 населенных пунктах (86 109 человек).
  • Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение имеется.
  • Дороги прочистены, гололедица.

Одесский район:

  • Электроснабжение отсутствует в трех населенных пунктах, работают генераторы,
  • Водо-, теплоснабжение налицо.
  • Всё работает в штатном режиме.

Измаильский район:

  • Энергоснабжение отсутствует в с. Лощиновка (повреждены линии электропередач), ДТЭК работает.
  • Водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение в штатном режиме.

Болградский район:

  • Все работает в обычном режиме.

Экстренные службы помощи

  • Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
  • Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
  • Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.

Напомним, из-за непогоды в Одесской области, в результате налипания мокрого снега и гололеда 225 населенных пунктов остаются без света. Пока известно, что это почти 70 тысяч потребителей.

Также мы писали, что сегодня, 8 января, в Одесской области значительно ухудшилась погода, из-за чего коммунальщики перевели и усиленный режим работы. На дорогах региона продолжаются очистные работы.

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