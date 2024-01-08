Непогода в Одесской области — какая ситуация в районах
Во второй половине дня в Одесской области усилился ветер и осадки, также начала стремительно падать температура и появляться гололедица. В ОВА подробно рассказали о ситуации в разных районах.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
Что известно о ситуации в районах
Раздельнянский район:
- Водо- и теплоснабжение работает в штатном режиме.
- Электроснабжение отсутствует в 33 населенных пунктах (16 660 человек). ДТЭК работает над восстановлением.
- На дорогах работает спецтехника.
Березовский район:
- Электроэнергия отсутствует полностью в 80 населённых пунктах, частично отсутствует 15.
- Вода есть во всех населенных пунктах.
- На территории района гололедица, налипание льда на проводах.
- Энергетики и коммунальщики работают в удвоенном.
Белгород-Днестровский район:
- Электроснабжение, водоснабжение, теплоснабжение работает в штатном режиме.
- На дорогах гололеда нет.
Подольский район:
- Отсутствует электроснабжение в 105 населенных пунктах (86 109 человек).
- Централизованное водо-, тепло-, газоснабжение имеется.
- Дороги прочистены, гололедица.
Одесский район:
- Электроснабжение отсутствует в трех населенных пунктах, работают генераторы,
- Водо-, теплоснабжение налицо.
- Всё работает в штатном режиме.
Измаильский район:
- Энергоснабжение отсутствует в с. Лощиновка (повреждены линии электропередач), ДТЭК работает.
- Водоснабжение, газоснабжение, теплоснабжение в штатном режиме.
Болградский район:
- Все работает в обычном режиме.
Экстренные службы помощи
- Круглосуточная медицинская скорая помощь — 103;
- Патрульная служба МВД Украины в Одессе — 102;
- Оперативный городской центр "Скорая коммунальная помощь" — 15-01.
Напомним, из-за непогоды в Одесской области, в результате налипания мокрого снега и гололеда 225 населенных пунктов остаются без света. Пока известно, что это почти 70 тысяч потребителей.
Также мы писали, что сегодня, 8 января, в Одесской области значительно ухудшилась погода, из-за чего коммунальщики перевели и усиленный режим работы. На дорогах региона продолжаются очистные работы.
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