Тисячі мешканців Одеської області залишилися без світла

Відсутність світла. Фото: Новини.LIVE

Через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без напруги. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів.

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.

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За інформацією енергетиків, на Одещині одна з найгірших погодних ситуацій, яка найближчим часом може погіршитися.

Скільки вже відремонтували

16 повітряних ліній,

411 трансформаторних підстанцій,

повернули світло для 22 668 родин у 73 населених пункти.

Відомо, що найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;

у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;

зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи.