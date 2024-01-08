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Тисячі мешканців Одеської області залишилися без світла

8 січня 2024 12:20
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Тисячі мешканців Одеської області залишилися без світла
Відсутність світла. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без напруги. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів. 

Про це повідомили у пресслужбі Міненерго. 

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За інформацією енергетиків, на Одещині одна з найгірших погодних ситуацій, яка найближчим часом може погіршитися. 

Скільки вже відремонтували

  • 16 повітряних ліній,
  • 411 трансформаторних підстанцій,
  • повернули світло для 22 668 родин у 73 населених пункти.

Відомо, що найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони. 

Куди звертатись у разі відключення світла

Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:

  • у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
  • у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
  • зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.

Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи. 

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