Тисячі мешканців Одеської області залишилися без світла
Через негоду в Одеській області, внаслідок налипання мокрого снігу та ожеледі 225 населених пунктів залишаються без напруги. Наразі відомо, що це майже 70 тисяч споживачів.
Про це повідомили у пресслужбі Міненерго.
За інформацією енергетиків, на Одещині одна з найгірших погодних ситуацій, яка найближчим часом може погіршитися.
Скільки вже відремонтували
- 16 повітряних ліній,
- 411 трансформаторних підстанцій,
- повернули світло для 22 668 родин у 73 населених пункти.
Відомо, що найбільше постраждали Подільський, Березівський та Роздільнянський райони.
Куди звертатись у разі відключення світла
Якщо виникає відключення електроенергії, рекомендується спочатку перевірити на офіційному сайті компанії, чи вже зареєстрована аварія за вашою адресою. Якщо ні, то можна повідомити про відсутність світла у зручний спосіб:
- у приватні повідомлення на Facebook ДТЕК Одеські електромережі;
- у розділі "Відсутня електроенергія?" на сайті;
- зателефонувавши до кол-центру за номерами +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобільний) або +38 (048) 705 90 90 (стаціонарний). Звертаємо вашу увагу, що через велику кількість дзвінків лінії кол-центру можуть бути перевантажені.
Нагадаємо, сьогодні, 8 січня, в Одеській області значно погіршилася погода, через що комунальники були переведені і посилений режим роботі. Наразі на дорогах регіону тривають очисні роботи.
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