Тысячи жителей Одесской области остались без света

Отсутствие света. Фото: Новини.LIVE

Из-за непогоды в Одесской области в результате налипания мокрого снега и гололеда 225 населенных пунктов остаются без напряжения. Пока известно, что это почти 70 тысяч потребителей.

Об этом сообщили в пресс-службе Минэнерго.

Читайте также:

По информации энергетиков, в Одесской области одна из худших погодных ситуаций, которая в ближайшее время может ухудшиться.

Сколько уже отремонтировали

16 воздушных линий,

411 трансформаторных подстанций,

вернули свет для 22 668 семей в 73 населенных пункта.

Известно, что больше всего пострадали Подольский, Березовский и Раздельнянский районы.

Куда обращаться при отключении света

Если возникает отключение электроэнергии, рекомендуется сначала проверить на официальном сайте компании, зарегистрирована ли авария по вашему адресу. Если нет, то можно сообщить об отсутствии света удобным способом:

в частные сообщения на Facebook ДТЭК Одесские электросети;

в разделе "Отсутствует электроэнергия?" на сайте;

позвонив в колл-центр по номерам +38 (068/095/073) 750 90 90 (мобильный) или +38 (048) 705 90 90 (стационарный). Обращаем ваше внимание, что из-за большого количества звонков линии колл-центра могут быть перегружены.

Напомним, сегодня, 8 января, в Одесской области значительно ухудшилась погода, из-за чего коммунальщики были переведены и усилен режим работы. На дорогах региона продолжаются очистные работы.