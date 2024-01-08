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В Одессе открыли пункт обогрева — куда обратиться за помощью

8 января 2024 16:30
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
В Одессе открыли пункт обогрева — куда обратиться за помощью
Волонтер разогревает печь. Фото: Новини.LIVE
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

В связи с непогодой в Одессе открылся пункт обогрева на Куликовом поле. К нему могут обратиться все, кто нуждается в помощи и укрытии во время сильного ветра и осадков.

Журналисты Новини.LIVE побывали на месте и общались с волонтерами и посетителями пункта.

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По информации волонтеров, помощь можно получить круглосуточно. Посетителей дважды в день кормят супом, также есть безлимитный горячий чай.

Медикаменты в пункте. Фото: Новини.LIVE
Места для сидения. Фото: Новини.LIVE

Кроме того, в пункте оказывают медицинскую помощь, обрабатывают раны и снабжают медикаментами — противовирусными и обезболивающими. Также рядом круглосуточно караулит скорая.

Автомобиль скорой возле палаток. Фото: Новини.LIVE

Два пункта обогрева

Отметим, что на Куликовом поле открыли сразу два пункта — обогрева и несокрушимости. К первому могут обратиться бездомные, а ко второму — горожане, которые по каким-либо причинам не смогли доехать домой.

"Здесь рядом железнодорожный вокзал, поэтому есть люди, которые не успевают вовремя добраться домой. Они приходят сюда за горячим чаем и Интернетом", — сказал глава христианской миссии "Новая жизнь" Федор Герасимов.

Волонтер Федор Герасимов. Фото: Новини.LIVE

Сколько будет работать пункт

По словам волонтеров, все зависит от погоды, однако планируется, что палатки будут стоять в течение двух месяцев.

"Этот пункт обогрева не работает только для тепла. Здесь волонтеры работают над тем, чтобы люди покинули улицу и начали менять свою жизнь", — добавил волонтер.

Устройство пунктов. Фото: Новини.LIVE

Следует отметить, что в 2019 году в пункт обратился Леонид, который жил на улице и употреблял наркотики. Однако пришел к волонтерам и начал работать и заниматься спортом.

"Раньше у меня в голове была улица, а сейчас изменилось отношение к миру и людям. Я сам восстановился и теперь помогаю людям", — рассказал Леонид.

Волонтер Леонид. Фото: Новини.LIVE

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